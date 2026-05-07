Retiran por la fuerza manta contra Rocha y Sheinbaum en el Zócalo de la CDMX

Un grupo no identificado de hombres retiró este 7 de mayo una lona gigante que manifestantes del colectivo Mexicanos al Grito de Paz desplegaron sobre la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en la que exigían a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no proteger al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La manta, extendida mientras se desarrollaba la conferencia mañanera en Palacio Nacional, mostraba imágenes de Sheinbaum Pardo y Rocha Moya junto con las leyendas “Claudia Sheinbaum protege a narco gobernantes” y “Presidenta, rompa el pacto”.

Minutos después de que el colectivo desplegó la lona, un grupo de mujeres que se identificaron como comerciantes y empresarias de la zona llegó al lugar e intentó obstaculizar la protesta.

Argumentaron estar inconformes con las movilizaciones en el primer cuadro de la Ciudad de México y aseguraron estar cansadas de las manifestaciones.

Como método de obstrucción, las mujeres se sentaron e incluso se recostaron sobre la manta para impedir que permaneciera visible.

Los integrantes de Mexicanos al Grito de Paz optaron por retirarse y solicitaron la devolución de la lona.

Tras la negativa, decenas de hombres —la mayoría con gorras y sudaderas con capucha— llegaron a la plancha del Zócalo y, entre empujones, levantaron la manta y la retiraron del lugar.

La lona fue trasladada hacia calles aledañas a Palacio Nacional mientras los manifestantes abandonaban la zona.

La protesta se desarrolló en el contexto de la controversia