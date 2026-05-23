$!Reubicación de escuelas cercanas a refinería Dos Bocas se resolverá mediante consenso, dice Mario Delgado a familias

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, se reunió este viernes con madres y padres de familia que exigen la reubicación de escuelas cercanas a la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.
Desde hace unos meses, los familiares exigen reubicar el jardín de niños “Agustín Melgar” y la primaria “Abías Domínguez Alejandro” debido a los impactos en la salud de los estudiantes y los riegos que por posibles fugas de gas, incendios y explosiones.
Los familiares recordaron al titular de Educación que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó públicamente la reubicación de las escuelas y que, en un lapso de un mes, ocurrieron “cinco incidentes alarmantes vinculados con la refinería”, uno de los cuales dejó cinco muertos.
El funcionario les respondió que la reubicación y el destino de las escuelas se resolverá mediante un consenso, tomando todas las opiniones en cuenta.
“Tenemos que estar de acuerdo todas y todos y con un único fin, con un único objetivo, que es el bienestar de nuestros hijos de esa escuela primaria y preescolar. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer dado las condiciones que tenemos actualmente?”, les dijo.
“Venimos primero que nada a escucharles porque este gobierno escucha y la presidenta Sheinbaum nos ha dicho: ‘platiquen con la comunidad escolar, con padres, madres de familia, con los maestros y con las maestras’, porque la solución la vamos a construir entre todos”.
Familias denuncian falta de un plan de reubicación
El 19 de noviembre de 2024 las familias entregaron un oficio dirigido a Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, para solicitar formalmente la reubicación de las escuelas y la implementación de medidas urgentes de protección.
En el oficio señalaron que las escuelas se encuentran a menos de 500 metros de instalaciones de alto riesgo, como los tanques de aguas amargas y la planta recuperadora de azufre, de donde podría liberarse ácido sulfhídrico, un gas altamente tóxico y potencialmente mortal.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda) recordó que la situación en la que se encuentran las escuelas viola la normatividad educativa mexicana, que prohíbe la localización de planteles en las inmediaciones de instalaciones industriales peligrosas.
A pesar de la emergencia, las familias denunciaron que no existen protocolos de seguridad adecuados, ni alarmas, ni rutas claras de evacuación en los planteles.
Mientras tanto, en el último mes han ocurrido cuatro incidentes vinculados con la refinería Dos Bocas:
El desbordamiento de aguas aceitosas que provocó un incendio en la refinería en el que murieron cinco personas y la contaminación del Río Seco.
- La evacuación de niños y niñas de las escuelas debido a una nube tóxica.
- Una fuga de gas en las instalaciones de la refinería.
- Un incendio en las inmediaciones de la planta coquizadora.
Las familias condenaron que, ante la falta de un plan de reubicación, sus hijas e hijos y la comunidad escolar “no solo enfrentan afectaciones a su salud y calidad de vida” sino también “corren un riesgo real de accidentes que pueden resultar en una tragedia irreparable”.