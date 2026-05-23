$!Reubicación de escuelas cercanas a refinería Dos Bocas se resolverá mediante consenso, dice Mario Delgado a familias

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, se reunió este viernes con madres y padres de familia que exigen la reubicación de escuelas cercanas a la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

Desde hace unos meses, los familiares exigen reubicar el jardín de niños “Agustín Melgar” y la primaria “Abías Domínguez Alejandro” debido a los impactos en la salud de los estudiantes y los riegos que por posibles fugas de gas, incendios y explosiones.

Los familiares recordaron al titular de Educación que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó públicamente la reubicación de las escuelas y que, en un lapso de un mes, ocurrieron “cinco incidentes alarmantes vinculados con la refinería”, uno de los cuales dejó cinco muertos.

El funcionario les respondió que la reubicación y el destino de las escuelas se resolverá mediante un consenso, tomando todas las opiniones en cuenta.

“Tenemos que estar de acuerdo todas y todos y con un único fin, con un único objetivo, que es el bienestar de nuestros hijos de esa escuela primaria y preescolar. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer dado las condiciones que tenemos actualmente?”, les dijo.