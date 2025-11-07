‘Reunión con Sheinbaum no para doblar manos, fue para exigir justicia’, dice Alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz García, Presidenta Municipal de Uruapan -viuda de Carlos Manzo Rodríguez- preguntó a la población si estaba de acuerdo con que ella tuviera un equipo de seguridad que la protegiera, luego de que el ex Alcalde, su marido, fuera asesinado en un evento público el 1 de noviembre.

Desde un mitin llevado a cabo en La Pérgola de Uruapan, la nueva Alcaldesa recordó que tuvo una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 4 de noviembre en Palacio Nacional, la cual, según dijo, no fue para “doblar las manos”, sino para exigir justicia.

“Ustedes van a saber todo lo que pasa en el Municipio. Y quiero que sepan que la reunión con la Presidenta de México no fue para doblar las manos, fue para exigir justicia. Justicia para Carlos Manzo. Fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro Municipio. Fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en donde se encuentran”, apuntó.

La Alcaldesa de Uruapan dijo que le había exigido a la Mandataria nacional el apoyo del Gobierno federal para que la población tortillera y aguacatera de la zona pueda trabajar sin sufrir extorsiones de grupos criminales.

“Exigir que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión que vivimos cada uno de nosotros [...] que el sector aguacatero, que es el que nos sostiene, no sea más extorsionado. A eso fui con la Presidenta de México, porque no nos vamos a doblar, porque vamos a seguir el legado de Carlos Manzo y sabemos que él hablaba fuerte y claro”, puntualizó.

Quiroz García también fue enfática en que el Movimiento del Sombrero dará voto de castigo en 2027, durante las elecciones intermedias, y que continuará trabajando para perfilarse hacia la contienda electoral.

Tras avanzar por calles de esta localidad, al menos 60 mil ciudadanos, comerciantes, trabajadores municipales y estudiantes llegaron al Centro Histórico de Uruapan, para exigir un alto a la inseguridad, las extorsiones y los asesinatos.

La marcha fue convocada por cámaras empresariales, transportistas, gasolineros, colegios de profesionistas y colectivos ciudadanos, que exigieron con gritos, arengas, cantos y pancartas, justicia para el Alcalde asesinado el 1 de noviembre, Manzo Rodríguez.

También participan integrantes del Movimiento Independiente del Sombrero, incluido el Diputado local independiente y miembro de esa expresión política, Carlos Alejandro Bautista Tafolla.

Además del recorrido, se declaró un paro general de actividades, como símbolo de luto y exigencia de justicia.

“¡Él no murió, el Gobierno lo mató!”, “¡Justicia, justicia, justicia!” y “¡Ni un paso atrás!”, arengaron los manifestantes, quienes también gritaron: “¡Grecia no estás sola!”, en alusión a la Alcaldesa.

También se escucharon proclamas políticas en contra del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

“¡Fuera Bedolla, fuera Bedolla!”, “¡Uruapan, aguanta, el pueblo se levanta!”, “¡Fuera Morena!”.