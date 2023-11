Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), ordenó a Telcel entregar los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación, de más de una decena de funcionarios y políticos de oposición y de Morena, según registros judiciales revisados por el diario estadounidense The New York Times.

Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V., cuyo nombre comercial es Telcel, es una empresa mexicana de telecomunicaciones y operadora de telefonía móvil propiedad de América Móvil, integrante del conglomerado Grupo Carso, del magnate Carlos Slim Helú.

Telcel reconoció en un expediente judicial revisado por el rotativo neoyorquino, que recibió las órdenes y entregó los registros a la Fiscalía de la capital de la República, mismos que abarcan desde 2021 hasta principios del presente año.

Según las órdenes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, revisadas por el diario estadounidense, la información se buscaba en relación con investigaciones respecto a secuestros y desapariciones.

Sin embargo, según agregó el medio neoyorquino, la oficina de Godoy Ramos dijo que no tenía en sus archivos investigaciones criminales de este tipo y “negó categóricamente” exigir los registros telefónicos de los funcionarios y políticos nombrados en los registros judiciales.

“Esta institución no espía a figuras políticas ni a ninguna persona [...] Por el contrario, investiga exclusivamente con fines legales”, respondió la Fiscalía de la capital de la República, citada por el diario neoyorquino.

No obstante, el NYT señaló que pese a las declaraciones de la Fiscalía capitalina, un juez federal declaró este mismo año, que la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), sí había solicitado a Telcel la entrega de los registros.

Según el rotativo neoyorquino, la evaluación del juez federal se produjo en una demanda contra la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) interpuesta por Santiago Taboada Cortin, que había sido nombrado en 14 registros judiciales revisados por el medio estadounidense.

Entre los nombres que aparecen en los registros telefónicos estaban Taboada Cortina; además de Higinio Martínez Miranda, senador del grupo parlamentario de Morena; Horacio Duarte Olivares, actual titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de México.

También María Lilly del Carmen Téllez García, senadora del grupo parlamentario del PAN; Alessandra Rojo de la Vega, actual directora general de Desarrollo Social de la alcaldía Miguel Hidalgo; María Dolores Igareda Diez de Sollano, Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Ricardo Amezcua Galán, Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México.

ERNESTINA GODOY SOLICITA SU RATIFICACIÓN COMO TITULAR DE FISCALÍA CDMX, POR 4 AÑOS MÁS

Ernestina Godoy Ramos, solicitó, el 21 de septiembre de 2023, al Consejo Judicial Ciudadano, su ratificación en el cargo de titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), por cuatro años más, para el periodo del 2024 al 2028.

“A las y los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, en respuesta a su misiva enviada el pasado 19 de septiembre del año que transcurre, mi determinación de someterme al proceso de ratificación que señala la Constitución Política de la Ciudad de México y la ley Orgánica de la Fiscalía”, dijo Godoy Ramos, en un oficio.

La funcionaria capitalina se fundamentó en el artículo 42, fracción III de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que con dicha solicitud se iniciaría el proceso de evaluación de desempeño y se fijaría la fecha para sostener una entrevista con Godoy Ramos, según informó Jorge Nader Kuri, presidente del Consejo Judicial Ciudadano.

“Un día después de entregarle el oficio para consultarle si era de su interés someterse al proceso de ratificación, la tarde de este jueves nos hizo llegar una carta, donde expresa que si está interesada”, señaló Nader Kuri.

Godoy Ramos aseguró que es “una defensora de los derechos humanos, lo he sido toda mi vida y desde esa responsabilidad sigo fiel en las causas en que me formé. Por eso, he dedicado mis mejores esfuerzos a la consolidación de una Fiscalía que pone en el centro a las víctimas y se trabaja incansablemente para garantizar el acceso a la justicia”.

“La Ciudad requiere de una fiscalía fuerte, autónoma y altamente calificada, para contribuir a la construcción de la paz y la seguridad de la capital de todas y todos los mexicanos”, explicó la titular de la FGJ-CDMX, quien también agregó que el acceso a la justicia y el combate a la impunidad, eran esenciales para que la democracia funcione y la capital de la República fuera el espacio de derechos y libertades que establecía la Constitución.