Revelan audios de Gertz Manero y Subprocurador con padre de Lozoya

El periodista Carlos Loret de Mola Álvarez difundió una serie de audios entre Emilio José Lozoya Thalmann -ex director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y titular de la Secretaría de Energía durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari-, con Alejandro Gertz Manero, de la Fiscalía General de la República, y Juan Ramos López, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la misma institución.

En una de las grabaciones se escucha a Lozoya Thalmann siendo buscado por Gertz Manero en sus oficinas, mientras que en las otras dos, es el ex funcionario federal, el que llama para conversar con Ramos López y agradecerle las atenciones que han tenido a su caso.

En los audios transmitidos en el programa ‘Así las cosas’, en la cadena W Radio, se escucha al Subprocurador, asesorar al hombre, de 74 años de edad, padre de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

En la primera conversación entre Gertz Manero y Lozoya Thalmann, el titular de la Fiscalía General de la República reclama al ex funcionario federal, por amparos promovidos por la defensa de su hijo y le pide que busque a un abogado “decente” que lo represente legalmente.

En la otra conversación, Ramos López detalla el procedimiento que debe seguir Lozoya Thalmann para poder ver a su esposa Gilda Margarita Austin y Solís, quien hasta el momento de la grabación de dicho audio, se encontraba detenida en Alemania.

El subprocurador le explica cuáles son los documentos que debe presentar ante las autoridades, para que le sea más fácil poder estar con su cónyugue, en el momento en que llegue a México y sea puesta a disposición del juez de Control. Sin embargo, le advierte que no lo está defendiendo.

“Me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon eh, es un error. Me lo acaban de notificar”, se escucha decir a Alejandro Gertz en primera instancia.

Ante el reclamo, el padre de Lozoya Austin le pide disculpas al titular de la FGR.

“Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, lo hiceron sin la autorización nuestra [...] Por eso lo puse en orden ayer, te ofrezco una disculpa y lo voy a reiterar. Voy a meter orden acá”, aseguró.

”Yo no acepto dobles lenguajes eh, ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese [...] Ya no metas a ese cabrón enfrente, porque va a echar las cosas a perder, busca una gente decente que te defienda. Que se desista de inmediato porque así yo no juego eh”, insiste el titular de la Fiscalía General de la República.

”Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa, voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre la orientación que nos indicaste, lo voy a hacer”, respondió el ex titular de la SENER y ex director general del ISSSTE, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

FILTRAN AUDIOS DE GERTZ MANERO; ACUSA ENGAÑO DE MINISTRO DE SCJN EN CASO DE SU HERMANO

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), acusó durante una serie de llamadas telefónicas, que Alberto Gelacio Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le “quiso ver la cara de pendejo”, en el proyecto que resolverá el máximo tribunal del País, el 14 de marzo, posiblemente de 2020.

Ello en los casos de Laura Morán Servín, de 94 años de edad, tenía en su contra una orden de aprehensión por el homicidio de Federico Gertz Manero, quien fue su pareja sentimental durante 52 años. Mientras que su hija, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, permanecia encarcelada desde el año pasado por esta misma acusación.

En la plataforma YouTube, la cuenta ‘psicoanálisis’ (https://www.youtube.com/channel/UC1S-uMSIGrMXNmlQjz2wv8g) filtró al menos cinco audios de presuntas llamadas telefónicas entre Gertz Manero y Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la misma institución de procuración de justicia.

El titular de la FGR afirma que Pérez Dayán propondría confirmar un amparo que le podría dar la libertad a Cuevas Morán. Asimismo, Gertz Manero aseveró que el ministro había acordado poner ciertas frases en su proyecto, pero “no puso ni una línea”.

“¡La pone en libertad!”, dice una voz que es atribuida al titular de la FGR. “Se entiende que sí”, contestó la voz que presuntamente corresponde a Ramos López. “No, no se entiende, es clarísimo, la pone en libertad”, insistió Gertz Manero en uno de los audios.

“Sí, porque ahí en el momento que deje sin efectos, en ese momento debe dictar el otro y entonces ya no sale libre. Porque ahorita el ministro no deja sin efectos la sentencia del magistrado, quien tiene que dejarla sin efectos es el mismo magistrado y en ese momento tiene que dictar la otra. Así tiene que ser para que no salga [de prisión, Cuevas Morán]”, explicó el subprocurador.

“Por eso, es decir, le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte”, insiste Gertz Manero. “Así es. No le puso ningún tipo de protección a la víctima”, respondió Ramos López. “No le puso lo que dijo que iba a ponerle”, acusó el titular de la FGR.

“Porque según esto él iba a ponerle lo de que sí hay delito y de que sí tiene que ver lo de la participación y no la complicidad. Lo dice y lo desdice y luego lo vuelve a decir y lo vuelve a desdecir”, dijo Gertz Manero en uno de los audios filtrados. “Licenciado, ya estoy mandando ahorita el documento. Ya lo volví a leer, aun dado que es ridículo, por ejemplo, no dice que la propia pendeja esta que está en la cárcel, en autos, dijo que ella hacía lo que dice que no hacía”, se escucha decir al titular de la FGR.

“Después de hacer toda esa descalificación muy cabrona, muy cobarde, más cobardemente dice: ‘Yo me lavo las manos, yo ya te desprestigié y ahora que se chinguen ellos, porque ya estamos todos de acuerdo’. Esto no tiene puta madre. Ahora sí ya lo analicé a fondo, yo lo leí tres veces completo, ahí va a usted a ver todas las anotaciones”, insistió Gertz Manero.

“Si el lunes se hace público, a partir del momento en que se hace público, yo puedo presentar todos los alegatos que yo quiera eh, y no hay una sola imputación de que yo haya tenido una sola intervención”, agregó el funcionario federal.

“Él lo ignora y no le entra, pero, en cambio, le entra a hacer un análisis en donde dice que hay que ser equilibrado en el análisis de las pruebas y él se dedica a hacer la apología de las conductas de esta vieja. Eso sí no tiene puta madre, eh”, se escucha decir al titular de la FGR.

“Y me quiso ver la cara de pendejo y todavía me lo manda para ver si me di cuenta o no y a ver qué hago. Eso se lo hicieron y le valió madres”, añadió Gertz Manero, quien consideró que otros ministros de la SCJN no iab a votar en favor del proyecto que propondría confirmar el amparo concedido a ambas mujeres -madre e hija- contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión, que se les dictó por la muerte de Federico Gertz Manero.