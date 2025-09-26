Revelan que Adán Augusto López Hernández omitió ingresos millonarios en su declaración patrimonial

Adán Augusto López Hernández, actual Senador por Morena y ex Secretario de Gobernación en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, omitió declarar ingresos millonarios durante 2023 y 2024, reveló N+ Focus durante la transmisión del noticiero “En Punto” de Televisa la noche del jueves.

Según el reportaje, la omisión incluye pagos de empresas con contratos públicos y vínculos familiares, así como transferencias de una compañía señalada por el SAT como “fantasma”, debido a que simulaba operaciones y carecía de personal.

Según la citada investigación periodística, durante 2023 López Hernández declaró ingresos por 7 millones de pesos como servidor público, aunque documentos fiscales demostraron que percibió al menos 22 millones.

Un año después reportó 58 millones al SAT, pero informó apenas 625 mil pesos a la contraloría del Senado.

En noviembre y diciembre de 2023, López Hernández recibió 20 millones 500 pesos. La compañía CH Servicios Empresariales y la empresa operadora turística Rabate fueron las responsables de darle el dinero.

Según el SAT, la primera simulaba operaciones y la segunda recibió contratos de la administración que el ex Gobernador encabezó en Tabasco.

Asimismo, se registró otro pago, por 18.8 millones de pesos, hecho por Capital Cargo del Golfo, empresa que recibió contratos por adjudicación directa durante la administración de López Hernández. Dicha compañía se fundó después de que él ganó las elecciones, en 2019, y de inmediato recibió contratos del Gobierno estatal tabasqueño.

El reportaje de Televisa subrayó que la omisión de incluir los ingresos de un servidor público en su declaración patrimonial o incurrir en falsedades, era causa suspensión o destitución del cargo o la inhabilitación para ocupar posiciones públicas.

Cuando López Hernández renunció a la Secretaría de Gobernación, para buscar la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, el 16 de junio de 2023, anunció que no usaría los recursos que el partido asignó a sus precandidatos o “corcholatas”, sino que emplearía los propios.

Sin embargo, según el Instituto Nacional Electoral, gastó 15 millones de pesos en pago de anuncios espectaculares, que se desplegaron en todo el país.

El 24 de septiembre de 2025, día de su cumpleaños número 62, López Hernández presumió tener el respaldo de “millones de mexicanos”.

Asimismo, volvió a desestimar el expediente contra Hernán Bermúdez Requena, “Comandante H”, ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante su administración y presunto líder de la organización delictiva conocida como “La Barredora”,

”Ninguno de los que estamos aquí podemos saber qué contiene el expediente de esas averiguaciones, porque las carpetas están obligadas guardar la secrecía de la investigación [...] A esa filtración, yo respondo que es inexacto hasta en los tiempos, porque cómo le voy a pedir yo, siendo candidato electo, pues las elecciones en Tabasco siempre transcurren en paz”, enfatizó el Senador, entrevistado por Reforma.

“Yo creo que tengo el respaldo de muchos millones de mexicanos que somos parte del movimiento”, dijo el ex titular de la SEGOB. “¿El ex Presidente [Andrés Manuel López Obrador] y usted han hablado de este asunto?”, le preguntó un reportero. “No, no hemos conversado”, respondió, para luego insistir en que podría acudir a declarar en la eventualidad de que la Fiscalía General de la República, o la de Tabasco, lo llamaran para hacerlo. Un día antes, minimizó los rumores de que podría apartarse del liderazgo de la bancada de Morena en el Senado.

”Ese es un rumor que usted difunde”, comentó, quien, cuando se le cuestionó respecto a que Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, anunció que presentó ante diversas instituciones del Gobierno estadounidense una denuncia contra él, “por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol -robo ilícito de combustibles-, contrabando y lavado de dinero”, se limitó a comentar que no le hacía caso “a las mafufadas”.

“Cada vez hay más señalamientos contra usted”, le cuestionó un periodista.

“Deme un solo señalamiento, deme un solo señalamiento. Las fiscalías están obligadas a guardar la secrecía de la investigación, luego entonces, ni usted ni yo, podemos saber qué declaró”, enfatizó.

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, aclarar las presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, luego de que la investigación periodística de Televisa reveló que habría recibido 79 millones de pesos de empresas privadas, ingresos que no reportó en sus declaraciones patrimoniales.

”Pues sí, que aclare el Senador”, respondió al ser cuestionada durante su conferencia de prensa matutina, respecto a la diferencia entre lo declarado por López Hernánfez ante la ahora extinta Secretaría de la Función Pública y los ingresos reportados al Servicio de Administración Tributaria.

Por otro lado, interrogada respecto a las supuestas inconformidades de algunos legisladores con la coordinación de López Hernández en el grupo parlamentario de Morena en el Senado, rechazó que existieran divisiones. “Eso es pura politiquería, la verdad, no conozco a ningún senador que tenga quejas”, afirmó.