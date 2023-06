“También enumera personas, grupos y entidades, como terroristas y traficantes de narcóticos, designados en programas que no son específicos de un país. En conjunto, tales personas y empresas se denominan ‘Nacionales especialmente designados’ o ‘SDN’. Sus activos están bloqueados y, por lo general, se prohíbe a los estadounidenses tratar con ellos”, detalla la OFAC.

‘EL VICENTILLO’, YA NO ESTÁ EN NINGUNA PRISIÓN DE EU

El 30 de abril del 2021, se supo que Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, ya no se encontraba en ninguna prisión federal estadounidense, según lo informó la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“Con la información que tenemos disponible en este momento, podemos decirle que Vicente Zambada-Niebla no está bajo custodia de la Oficina de Prisiones”, escribieron voceros de la BOP en respuesta a preguntas de la agencia estadounidense The Associated Press.

La información que dio la BOP, que también fue confirmada por la cadena Univisión, no señaló cuándo salió “El Vicentillo” de la cárcel, ni por qué. A principios de julio del 2020, un Tribunal de Chicago, Illinois, Estados Unidos, negó la libertad a Zambada Niebla, quien había solicitado la misma a través de una moción, sin embargo, la justicia de Estados Unidos alegó que el narcotraficante sinaloense no había “establecido razones extraordinarias y convincentes que justifiquen su liberación”.

El hijo de Ismael Zambada García, “El Mayo”, líder del Cártel de Sinaloa, había expuesto que su “reducción de condena” se tradujera en su liberación inmediata, argumentando que se hallaba en peligro “bajo la amenaza planteada por la pandemia de Covid-19”.

El 30 de mayo del 2019, Zambada Niebla fue sentenciado a 15 años de prisión en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois. En aquella audiencia, tras ser capturado en marzo del 2009, el capo sinaloense ya había cumplido con 10 años de prisión, por lo que se esperaba fuera liberado en el 2024.

Sin embargo, el Tribunal que le negó la libertad adelantada a “El Vicentillo”, presentó “la respuesta instantánea y adjunta de los archivos médicos” de Zambada Niebla, los cuales fueron enviados por la Agencia Federal de Prisiones en los que se descartaba el riesgo de que el acusado contrajera Covid-19.

En el documento elaborado por el fiscal John R. Lausch y la asistente Erika L. Csicsila, reconocían que el acusado había brindado información constante y veraz al Gobierno de Estados Unidos e incluso destacaban su participación, en enero del 2019, como testigo en el juicio contra su compadre y ex socio, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

El fiscal y la asistente alegaban que debido a esa cooperación de “El Vicentillo” con las autoridades de Estados Unidos, es que el juez de distrito Rubén Castillo lo condenó a pasar solamente 15 años en prisión, cuando los crímenes cometidos por él entre 1992 y el 2008, cuando trabajó de la mano de su padre “El Mayo” Zambada García, y “El Chapo” Guzmán Loera, le alcanzaban para una sentencia a cadena perpetua.

El 20 de mayo del 2019, los fiscales federales de Chicago, recomendaron una sentencia de al menos 17 años de prisión para “El Vicentillo”, quien el 9 de noviembre del 2018 se declaró culpable en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, de haber colaborado en las operaciones de narcotráfico de “El Chapo” Guzmán Loera.

El Gobierno estadounidense afirmó que la ayuda de Zambada Niebla “no tuvo rival” y que la misma comenzó luego de que el sinaloense fuera extraditado a Estados Unidos en febrero del 2010, concluyendo durante su testimonio en el juicio contra “El Chapo”, en enero del 2019.

Pero, además, ayudó en múltiples operaciones contra capos del Cártel de Sinaloa, cómo contra Dámaso López Nuñez, “El Licenciado”, y su información fue usada por fiscales de Texas, Brooklyn, Manhattan, sur de California, y Washington, DC.

Asimismo, la cooperación de “El Vicentillo” con la Fiscalía de Chicago, ayudó a que en noviembre del 2012 fueran grabadas llamadas donde los hijos de “El Chapo”, los Guzmán Salazar, hablaban de negocios ilícitos relacionados con el tráfico de drogas.

En noviembre del 2018, Zambada Niebla admitió ante el juez Rubén Castillo, varios cargos de narcotráfico que le fincaron desde 2003. Su declaración incluía, además, haber traficado toneladas de cocaína y heroína hacia Estados Unidos usando todo tipo de vehículos, desde submarinos hasta aviones jumbo.

El documento con el que el hijo de “El Mayo” admitió su culpabilidad, también reconocía el uso de armas tipo militar en las operaciones de tráfico y para ejercer violencia, así como amenazas contra grupos rivales, informantes o policías.

“El Vicentillo” se declaró culpable justo cuando comenzaba el juicio contra Guzmán Loera en Nueva York, en el que también testificó Zambada Niebla, ya que estaba cooperando con las autoridades estadounidenses tras declararse culpable en 2013, cuando firmó un acuerdo con la Fiscalía de Chicago.

“El Vicentillo”, nacido en Culiacán, fue detenido el 18 de marzo de 2009, en la Ciudad de México, luego de sostener un encuentro con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el hotel Sheraton de Paseo de la Reforma, ubicado a un costado de la Embajada estadounidense en México.

Zambada Niebla fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010, y trasladado a una prisión de máxima seguridad en Michigan, acusado de ser un alto miembro del Cártel de Sinaloa, de conspirar para poseer y traficar drogas desde Centro y Sudamérica, así como de conseguir armas para atacar oficinas públicas.

El 7 de enero del 2019, “El Vicentillo” afirmó durante la última de las tres jornadas de su testimonio contra “El Chapo” Guzmán Loera, que este “no es su enemigo”, pero tampoco “un mito” como cree que pretende demostrar la defensa del acusado por narcotráfico durante su juicio en Estados Unidos.

El hijo de “El Mayo” se despidió cordialmente de su “compadre Chapo” con una reverencia, que el acusado correspondió tras 14 horas de testimonio en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

“Mi compadre Chapo no es mi enemigo”, aseveró el testigo tras la acusación del abogado de la defensa, Eduardo Balarezo, de que la información que estaba aportando en el juicio lo convertía en adversario de Guzmán Loera.

“Él sabía que testificaría [en contra] porque me declaré culpable cuando él estaba libre, con mi padre, y me comprometí a cooperar con la Fiscalía [...] No veo el futuro y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo”, aseguró Zambada Niebla.

‘EL REY ZAMBADA’ ES ELIMINADO DE ‘LISTA NEGRA’ DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EU

El 12 de mayo de 2021, Jesús Zambada García, “El Rey” fue eliminado de la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En la última actualización en la “lista del archivo de personas especialmente designadas -de acuerdo con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin)-, “El Rey Zambada”, de entonces 57 años, aparecía en el apartado “los siguientes registros fueron removidos”.

“Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC: ZAMBADA GARCIA, Jesús Reynaldo (también conocido como “EL REY ZAMBADA”); Fecha de nacimiento 13 de agosto de 1961; POB Culiacán, Sinaloa, México; nacionalidad México; ciudadano de México; CURP ZAGJ610813HSLMRS05 (México) (individual) [SDNTK]”, indicó el Gobierno estadounidense.