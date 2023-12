Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acusó que los motivos de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Mónica Aralí Soto Fregoso, para exigir su renuncia, podrían estar relacionados con las decisiones administrativas que había tomado.

Principalmente aquellas que se relacionan a la política de austeridad del Tribunal. A lo que los magistrados respondieron negando sus dichos y lo acusaron de buscar generar una falsa percepción y de mostrar “debilidad en el manejo de esta institución”.

A través de un comunicado, Rodríguez Mondragón dio a conocer que aún se mantenía en el análisis respecto a la renuncia a su cargo como presidente de la Sala Superior del TEPJF, tal como lo solicitaron tres magistrados, sin embargo adelantó que el 11 de diciembre de 2023 continuaría con “la política de diálogo y búsqueda de soluciones a las diferencias de opinión”.

“Estén ciertos que la democracia mexicana, la independencia judicial, la autonomía de la institución, mi compromiso con la justicia, así como la estabilidad del proceso electoral estarán al centro de mi valoración. Como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día de mañana continuaré con la política de diálogo y la búsqueda de soluciones a las diferencias de opinión, que estoy seguro privilegiarán el interés superior de nuestra democracia”, prometió.

Asimismo, afirmó que los magistrados De la Mata Pizaña, Fuentes Barrera y Soto Fregoso le hicieron saber que había una “pérdida de confianza” en su Presidencia y solicitaron su renuncia al cargo, exponiendo inconformidades y externado su descontento con políticas administrativas implementadas durante su gestión, relacionadas con el gasto y austeridad.

Rodríguez Mondragón negó haber “acosado” al secretario general de acuerdos de la Sala Superior del TEPJF, como afirmó De la Mata Pizaña, e indicó que el titular de dicha área fue nombrado en 2021 por sugerencia de Fuentes Barrera y de quien lo acusaba. Sin embargo, dijo que dicho cargo tuvo inspecciones por parte de la Visitaduría de Justicia del Tribunal, lo que causó la molestia de los dos magistrados.

Mencionó que tras la conclusión de su cargo, en noviembre de 2023, de los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales, sus homólogos Soto Fregoso, De la Mata Pizaña y Fuentes Barrera, le pidieron los nombramientos en las direcciones de Jurisprudencia y Administración Regional.

Reyes Rodríguez mencionó que tras la ausencia, en su informe de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Soto Fregoso, De la Mata Pizaña y Fuentes Barrera “externaron su descontento con diversas políticas administrativas durante mi Presidencia”.

Expuso que como parte de la austeridad en el Tribunal, se redujeron los viajes internacionales, la compra de boletos de avión en clase de negocios, además de que se redujo de nueve a cinco los vehículos para los magistrados, así como del monto de los peajes en carreteras, además del uso de combustible.

Reyes Rodríguez destacó que la inconformidad de los tres magistrados con el presupuesto del próximo año para el Tribunal, fue porque no aceptó solicitar un monto de 237 millones de pesos, como plantearon ante la eventualidad de un recorte por parte de la Cámara de Diputados.

“Las tres magistraturas también manifestaron su descontento por la falta de consensos del presupuesto solicitado para 2024. Al respecto, el diferendo consistió en que desde la Presidencia propuse solicitar un monto igual al autorizado en 2018, mientras que una de las magistraturas sugería un presupuesto con un incremento del gasto fijo del Tribunal de 8.5 por ciento respecto de 2023, con miras a minimizar el impacto de un eventual recorte. Eso habría implicado solicitar 237 millones de pesos adicionales”, agregó.

“El presupuesto aprobado y solicitado por el TEPJF fue escrupulosamente construido, garantiza su debido funcionamiento en año electoral, al tiempo que asume una política de austeridad basada en la racionalidad, eficiencia y el gasto responsable”, dijo.

Por otra parte, afirmó que también se habían hecho otras acusaciones en su contra y por ello negaba categóricamente cualquier señalamiento y participación en algún hecho ilícito.

“Quiero ser enfático en señalar que siempre he buscado el diálogo más amplio y abierto posible para la conducción del máximo Tribunal Electoral de nuestro país. He sido magistrado por más de 10 años y siempre he actuado con imparcialidad y estricto apego a la ley, como se puede constatar en cada uno de mis posicionamientos, votos y sentencias”, insistió.

Finalmente, dijo que durante la última sesión, donde se formalizó la solicitud para pedir su renuncia al no existir las condiciones para “un diálogo auténtico y libre de imposiciones”, junto a la Magistrada Janine Otálora Malassis y él decidieron salirse por la puerta principal del Pleno.

“Es falso que huimos”, enfatizó.

También en un comunicado, De la Mata Pizaña, Fuentes Barrera y Soto Fregoso respondieron a los dichos de Rodríguez Mondragón, a quien acusaron de pretender generar una falsa percepción acerca de las razones que los motivaron a pedir su renuncia.

“De ninguna forma asuntos administrativos como los que señala forman parte de los argumentos que hemos expresado en distintas ocasiones para explicar la pérdida de confianza que se ha ganado dentro del tribunal”, señalaron los tres magistrados.

“Reyes Rodríguez ha mostrado debilidad en el manejo de esta institución que es de vital importancia para la estabilidad democrática del País. Sus decisiones carecen de confiabilidad ya que en sus funciones se ha sometido a intereses ajenos al tribunal”, afirmaron.

Los magistrados también acusaron a Rodríguez Mondragón, de vulnerar la estructura orgánica de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF y poner en riesgo el buen funcionamiento del área jurídica que daba fe a cada una de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“En este proceso, los tres magistrados firmantes no hemos querido expresar el detalle de otras razones que impulsan nuestra decisión de solicitar a Reyes Rodríguez que deje la Presidencia del Tribunal por respeto a esta institución”, insistieron.

“Él sabe cuáles son esos motivos y conoce perfectamente el camino para encontrar una solución. Esperamos que en el proceso de reflexión en el cual aún se mantiene inmerso, el magistrado Reyes Rodríguez ponga en primer lugar el interés superior del país y la estabilidad del actual proceso electoral”, puntualizaron.

“Coincidimos con él que se deben ponderar las consecuencias de una decisión de este nivel, y le reiteramos que aferrarse al cargo tendrá consecuencias nocivas para la autonomía de este órgano”, indicaron, quienes también reiteraron que esperaban que el 11 de diciembre de 2023, Reyes Mondragón mostrara “madurez y compromiso” con la democracia y que renunciara a su cargo como Presidente de la Sala Superior del TEPJF.