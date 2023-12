Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, renunció a su cargo luego de que los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Mónica Aralí Soto Fregoso, le exigieron tomar dicha medida.

Fuentes del TEPJF, citadas por diversos medios nacionales, confirmaron la renuncia de Rodríguez Mondragón, luego de la reunión privada que tuvo con los magistrados, quienes solicitaron discutir el relevo en la Presidencia de la Sala Superior del TEPJF, tras la supuesta pérdida de confianza en su titular.

El acuerdo entre el presidente de la Sala Superior del TEPJF y los magistrados Fuentes Barrera, De la Mata Pizaña y Soto Fregoso, fue que dejará su cargo a partir del 1 de enero de 2024. Horas antes Rodríguez Mondragón afirmó que no renunciaría y que convocaría a una sesión para resolver el tema.

“Reiteramos nuestra solicitud para que, en cumplimiento a las obligaciones que recaen en la presidencia de este Tribunal, convoque formalmente para el día de hoy a las 19:00 horas la reanudación de la sesión pública del 7 de diciembre, a fin de que se discuta el punto que se encuentra pendiente”, señalaron, en una nueva carta, De la Mata Pizaña, Soto Fregoso y Fuentes Barrera.

Los tres magistrados le exigieron a Rodríguez Mondragón, que se fue tras el receso decretado “por 15 minutos” el 7 de diciembre, a fin de responder el día 11 del mismo mes y año, si renunciaba o no.

Por su parte, Soto Fregoso aseguró que su interés para que Rodríguez Mondragón renunciara a la presidencia de la Sala Superior del TEPJF, no era para quedarse ella al frente del Tribunal, sino para fortalecer a la institución, por lo que rechazó algún pacto con Morena o acuerdo con Sergio Gutiérrez Luna, Diputado federal de dicho partido, con quien se reunió, de forma privada, el 6 de diciembre de 2023.

”Es el representante ante el [Instituto Nacional Electoral] INE y me he reunido también con muchas actoras y actores políticos, con todos los que me han llamado para preguntarme y decirme lo mismo: ¿Qué está pasando? ¿El problema interno con ustedes afecta a los intereses de mi partido, afecta a los intereses de nuestras candidatas, candidatos que vamos a tener?”, dijo la magistrada.

”Me lo dijo también otras fuerzas políticas y yo estoy aquí, se los digo de frente, abiertamente, quien quiera platicar conmigo, lo puedo hacer. Es importante que se sepa que la inquietud que han tenido las actoras y los actores políticos al ver que tenemos algunas diferencias; es natural que nos busquen para preguntar si eso puede afectar el desarrollo de los procesos internos en sus partidos, a lo cual le he dicho a él y a todas y a todos que no va a afectar, que esté él y todos los demás tranquilos”, justificó Soto Fregoso.

“No hay un riesgo que las diferencias internas, administrativas, orgánicas, pongan en riesgo el proceso electoral, de manera alguna. Quiero decir que nuestras diferencias en la Presidencia, tienen que ver con los votos y su manera de votar y a la ciudadanía le puede quedar claro, en el sentido de que las instituciones son más fuertes que las personas”, señaló.

Horas antes, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aclaró que sometería a consideración de sus homólogos, su permanencia en el cargo, y dijo que no renunciaría como magistrado.

”Cabe destacar que mi decisión sobre la presentación de una renuncia al cargo como presidente del @TEPJF_informa es una cuestión que anunciaré después de dialogar con todos y todas mis colegas, y en el momento que se reanude la sesión pública del 7 de diciembre”, precisó Reyes Rodríguez.