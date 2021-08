“Que haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad, nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa es que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos. Entonces, él lo sabe, entonces de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección. Es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar ‘al ladrón’ que asuma su responsabilidad”, afirmó el político tabasqueño.

El ex candidato presidencial de la colación “Por México al Frente” -integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)-, señaló que a diferencia de las acusaciones en su contra, Pío y Martín Jesús López Obrador han sido captados en video recibiendo dinero en efectivo; y señaló que esos recursos probablemente eran para el propio titular del Poder Ejecutivo Federal.

El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recordó que durante los últimos días el mandatario nacional le ha dedicado 58 minutos de su conferencia de prensa matutina a las acusaciones en su contra; sin embargo, a él le tomó un minuto para responderle y retarlo a llamar a declarar a sus hermanos por los videos en los que se les observa recibir dinero de parte de David Léon Romero, ex titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

“Vamos a ver qué te parece lo siguiente: yo me presento a declarar pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez, que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador; y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren las pruebas de la misma manera”, retó el ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN

“De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de [Emilio Ricardo] Lozoya [Austin]. Por eso no hay pruebas. O a ver: con toda confianza, Andrés Manuel, ¿no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti?”, cuestionó Anaya Cortés.

Ante estas acusaciones, el Presidente dijo que las autoridades deben investigar a sus hermanos y ellos deben responder, pero lo mismo tiene que hacer Anaya Cortés y presentarse a declarar.

“Es una marrullería, una maniobra, ¿quién lo manda a agarrar dinero?, que sirva esto de experiencia para los jóvenes, que no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”, agregó López Obrador.

En conferencia de prensa matutina desde Xalapa, en Veracruz, el político tabasqueño insistió en que su Gobierno no persigue políticamente a nadie, ya que, según él, “no son los tiempos de antes”, cuando el presidente daba órdenes a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Y en el caso de mis hermanos igual: que la autoridad actúe, yo no tengo qué ver con la Fiscalía. Ya no es el tiempo de antes que el presidente le ordenaba al procurador qué hacer, eso ya cambió. También no tengo nada qué ver con el Poder Judicial, es un poder autónomo, independiente, los jueces actúan por su cuenta, constantemente los estoy cuestionando, no es como antes que el Presidente daba órdenes”, resaltó López Obrador.

Asimismo, el mandatario nacional señaló que Anaya Cortés se alió con el Gobierno de Enrique Peña Nieto para escalar posiciones hasta conseguir la candidatura presidencial del PAN en 2018, pero luego traicionó al entonces presidente e incluso llegó a prometer que lo metería a prisión.

“Este joven durante todo su ascenso fue atropellando a los mismos de su partido, nada más que como son iguales se les olvidó, hizo acuerdos con todos, hizo acuerdo con el PRI siendo él del PAN, con Peña acuerdos, y cuando había vencido a todos y se sentía todopoderoso, traiciona a Peña, esa es la verdad”, narró.

López Obrador narró que el propio José Antonio Meade Kuribreña, quien era el candidato presidencial de la coalición “Todos por México” -conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza-, acusó a Anaya Cortés de corrupto durante un debate.

“Yo no dije nada, allá ustedes, o se llevan fuerte”, ironizó.

El político tabasqueño insistió en que las acusaciones contra Anaya Cortés derivan de la denuncia del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien señala que el Gobierno de Peña Nieto otorgó sobornos millonarios a legisladores para la aprobación de la llamada reforma energética.

“Entonces, que la Fiscalía y el Poder Judicial informe, que no se vaya a quedar todo en que por el debido proceso no se puede dar información. Esto es un asunto de interés público que a todos nos atañe, a todos nos importa. Ojalá y la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya, para que no quede en especulación, si no, me va a seguir echando la culpa a mí. Es más, si la Fiscalía no da a conocer la causa o el Poder Judicial, yo voy a seguir insistiendo”, abundó López Obrador.

“De repente se puede dictar orden de aprehensión y él puede decir ‘ahí está, me están persiguiendo’ y yo quedo como que estoy persiguiendo a mis adversarios, que no quiero que él se fortalezca con miras a la elección de 2024. Falta para eso muchísimo, qué voy a estar pensando en eso, en términos políticos hasta diría que conviene un candidato así”, finalizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Se le hizo fácil decir: ‘me está persiguiendo Andrés Manuel’. Ahora sí que como diría su compañero camarada del bloque conservador: ¿y yo, ¿por qué?’. Yo no tengo nada qué ver absolutamente, pero él pensando que así, echándome la culpa, sintiéndose perseguido”, expresó López Obrador, el martes.