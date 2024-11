Ricardo Monreal admite hacer uso frecuente de helicópteros privados

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, admitió que viaja en helicóptero privado “con frecuencia” y advirtió que lo “van a ver seguido” haciéndolo.

A principios de septiembre de 2024, el político zacatecano fue captado en un video, difundido por el medio digital Latinus, en compañía del Senador morenista Pedro Miguel Haces Barba y abordando una aeronave privada.

Ambos senadores viajaron en un helicóptero con matrícula estadounidense N104EC, propiedad de la empresa TVPX Aircraft, que abordaron en el Deportivo Venustiano Carranza, a 200 metros del Palacio Legislativo de San Lázaro, ello debido a que el helipuerto de la sede de la Cámara baja fue ocupado como estacionamiento.

Tanto Monreal Ávila como Haces Barba y dos personas más, no identificadas, fueron apoyados por Mauricio Farah Gebara, secretario general de la Cámara de Diputados, así como por elementos de Protección Civil y de Seguridad Parlamentaria de San Lázaro.

El martes 12 de septiembre, el mismo helicóptero privado aterrizó y despegó nuevamente, ahora rumbo al Aeropuerto Internacional de Toluca.

“Lo hago con frecuencia, a lo mejor me van a ver seguido, nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita, a veces uso ese tipo de aeronaves”, justificó Monreal Ávila al ser cuestionado por diversos medios de comunicación.

“Sí, es cierto. Yo desde que era Gobernador (de Zacatecas), y después, de vez en cuando uso vehículos así, de tipo privado, lo he hecho desde hace muchos años y lo sigo haciendo cuando hay emergencias, urgencias”, reconoció el también coordinador de la bancada de Morena.

“No es con cargo al erario, no es a cargo de la Cámara, son vehículos que me hacen favor de solicitarme que los acompañe o que en alguna decisión importante que tenga los acompañe”, dijo Monreal Ávila.

“No fue dentro de la oficina, no fue en sesión y fue simplemente el uso de un transporte privado en los que lo hago con frecuencia. A lo mejor me van a ver seguido, nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita. A veces uso este tipo de aeronaves”.

El político no reveló quién era el dueño del helicóptero, el costo de los viajes, los destinos y los temas urgentes que le hicieron viajar en la aeronave.