Ricardo Monreal Ávila, ex coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, descartó contender por dicho partido para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en la cual había dicho previamente que analizaría estar.

En entrevista con los periodistas Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para el El Heraldo radio, confirmó que ayudaría en las tareas que asignó Claudia Sheinbaum Pardo, “Coordinadora Nacional de los Comités de defensa de la Cuarta Transformación”, cargo para el que también compitió, quedando en el último lugar de las encuestas.

Afirmó que la decisión era clara y rechazó ser ingenuo. Asimismo, admitió que cambió el panorama con la entrega del bastón de mando de manos de Andrés Manuel López Obrador, “ahora las decisiones las está tomando la doctora Claudia”.

“¿Dónde estaré? No lo sé, como yo lo dije en un principio, en el transcurso de los 70 días si no hay forma de participar en ninguna parte, no habrá problema. Entiendo muy bien los momentos políticos y entiendo muy bien este relevo que se está presentando”, dijo Monreal Ávila.

“La toma de decisiones y obviamente no voy a caer en la ingenuidad entonces no estoy pensando: no ha salido la convocatoria, pero no voy a generar ninguna reacción. Simplemente, me meteré a lo que yo sé hacer que es dar clases, escribir, las mejores etapas son para las mejores épocas”, insistió.

“Es que está muy claro todo, la toma de la decisión ya [está] hecha, por ninguna vía [contenderá por la Jefatura de Gobierno de la capital de la República]. No quiero generar alguna actitud inconveniente o de disputa que se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado”, aclaró.

“No me voy a enfrentar a las decisiones [tomadas], porque la gente se inclinará por quienes sienten que es más cercano a la doctora en este caso, más cercano, y yo no voy a meter a eso, porque entiendo muy bien que en unos días no va a cambiar esa situación”, comentó.

“Prefiero mantener mi posición muy tranquila y ayudar donde sea necesario eso sí, muestro mi disposición, la doctora me ha tratado con respeto, me ha tratado con deferencia, no tengo ninguna diferencia, ni con ella, ni con su equipo”, dijo.

En otra entrevista para Radio Fórmula, con el periodista Óscar Mario Beteta, aseguró que la correlación de fuerzas en la toma de decisiones al interior de Morena rumbo al 2024, cambió con la entrega del bastón de mando que hizo el presidente López Obrador a Sheinbaum Pardo.

“Estoy consciente que la correlación de fuerzas en la toma de decisiones cambió a partir del jueves con la entrega del bastón, de mandos simbólico. Sí cambió la toma de decisiones y entonces creo que la decisión ya la tomó la doctora Claudia y no creo que esté yo ahí en esa posición”, detalló.

“¿La gente por qué tendría que votar por mí si me sentía alejado del presidente de la República? Yo estuve discursivamente alejado de él por mi posición personal y por mi independencia. Mi criterio sobre la defensa férrea de la Constitución me alejó del Presidente y porque no acepté en su momento ser el responsable de la debacle electoral de 2021, eso me alejó también de la base de Morena. Entonces ¿por qué votarían por una persona como yo si sienten que estoy alejado del Presidente? Ellos se fueron con la persona que creen que es cercana a él”, reconoció.

En una entrevista previa, con la periodista Adela Micha, indicó que si Omar Hamid García Harfuch -ex Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México- entraba en la contienda, él no participaría.

“Prefiero darlo por perdido y no generar una expectativa que todo el mundo sabe y conoce. ¿Por qué tendría que ir de nuevo a un segundo procedimiento que obviamente sería como un suicidio?”, declaró.

“Yo podría participar si fuera Clara [Brugada Molina], Mario [Delgado Carrillo], no tendría problema, en esas circunstancias podríamos competir. Pero cuando está una personalidad cercanísima, que está decidiendo, que es empleado de ella, pues dices tú: ‘qué caso tiene’. No puedes actuar con ingenuidad ni con autoengaño. Yo he decido eso, estar tranquilo”, aseguró Monreal Ávila.