El Diputado federal electo Ricardo Monreal Ávila anunció que la reforma judicial podría estar lista durante la primera semana de septiembre.

Aunque había dicho el martes que la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo le había sugerido que no se acelerara la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación y que se cumpliera con toda la etapa procesal.

”Lo que la Presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario, es que sea cuidadoso con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipiten, sino que observemos estrictamente la ley. Es una sugerencia que nos parece correcta”, declaró el martes.

Y este miércoles, indicó que el 1 de septiembre, cuando se instala la nueva Legislatura, podrían tener dos sesiones, la primera para recibir el sexto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y otra relacionada con la publicidad del dictamen de la reforma judicial para que tenga efectos jurídicos.

“Lo que no queremos es ahorrarnos o evadir o allanarse a un proceso que no esté en la ley, no queremos ahorrarnos etapas procesales o votarlas por mayoría y dispensarlas, sino al contrario, queremos que haya discusión”, explicó.

Monreal Ávila explicó que son dos días los que se destinarían para la discusión, tanto en lo general y en lo particular, y la votación, que podría ser el 3, 4 o 5 de septiembre.

Pero afirmó que lo sí se garantizará es que no se va a abreviar ningún proceso que esté en la Ley y que esté en el reglamento.

“Vamos a cumplir estrictamente con el procedimiento formal en materia legislativa, pero es la primera reforma que habremos de discutir, deliberar y, en su caso, aprobar en la primera semana”, detalló.

La reforma judicial sería la primera que se va a tomar en la siguiente legislatura, señaló, pero no se hará en un solo día.

Monreal Ávila dijo que el mes de septiembre se complementaría con dos reformas más, relacionada con el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y también que ese mes pueda reformar la Constitución en materia de autonomías y pueblos indígenas.

Mencionó además que la reforma electoral no va a entrar porque no se cuenta con un dictamen para su discusión.