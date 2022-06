Ricardo Sheffield usa a subordinados de Profeco para hacer negocios, revela MCCI

Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor, creó una constructora y una operadora turística, además que transformó un despacho jurídico en una inmobiliaria, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Entre sus socios en dichos negocios se encuentran delegados y directores en Veracruz y en Guanajuato, del organismo público descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, así como un contratista del Gobierno de León, municipio del que fue Alcalde cuando militaba en el Partido Acción Nacional.

Según una investigación realizada por la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en Tlacotalpan, Veracruz, el funcionario federal construyó el hotel boutique denominado “La Casa de las Sirenas”, en sociedad con su esposa y con el ex delegado de la Profeco en dicha entidad -hasta mayo del 2021-, Bruno Rodrigo Fajardo Sánchez, actual director de la Zona Golfo-Centro de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Aunado a lo anterior, el político guanajuatense participa además como accionista en “Lifetime Inmobiliaria”, en la que tiene como socio a Armando Guzmán García, quien hasta hace unos meses fungió como delegado de la Profeco en Guanajuato, y que en la actualidad está al frente de la Dirección de Verificación y Vigilancia del del organismo público descentralizado y sectorizado de la SE Federal, donde percibe un sueldo mensual neto de más de 94 mil pesos, según el portal de Nómina Transparente.

“Lifetime Inmobiliaria” adoptó ese nombre en febrero de 2019, ya que antes se llamaba “Sheffield y Asociados” -creada en mayo del 2011-, enfocada en la asesoría jurídica, pero que ahora cambió su giro como inmobiliaria y constructora. Además, el 30 de junio del 2021, Sheffield Padilla fundó “Lyric Inmobiliaria” en León, Guanajuato, en sociedad con Luis Arturo Bernal Jaimes, quien desde hace nueve años trabaja con el Grupo Integral de Ingeniería Civil, empresa contratista del Gobierno municipal.

Entre las actividades de “Lyric Inmobiliaria” están las relacionadas a la industria de la construcción, arquitectura, trabajos de urbanización, pavimentación y minería. La organización no gubernamental afirmó que el titular de la Profeco intentó ocultar que construyó el hotel boutique “La Casa de las Sirenas”.

MCCI detectó que Sheffield Padilla no había reportado su empresa hotelera constituida en 2021, en su declaración patrimonial y de conflicto de intereses, a través del sistema DeclaraNet de la Secretaría de la Función Pública.

El hotel, que abrirá en julio de 2022 y que ya tiene disponibles las reservaciones, cuenta con 12 habitaciones, dos albercas, bar y jardín. Según el citado reportaje, las suites de “La Casa de las Sirenas”, con un costo de hasta 3 mil pesos la noche, cuentan con tina de hidromasaje y terrazas.

Sheffield Padilla se asoció con Fajardo Sánchez para crear la empresa “Operadora Turística La Casa de las Sirenas, S.A. de C.V.”, la cual fue constituida el 28 de octubre de 2021, según consta en el acta del Registro Público de Comercio de aquella localidad, y que tiene como objeto social la operación, administración y explotación de hoteles, moteles, restaurantes, centros deportivos y turísticos, y de comercio, incluyendo discotecas, centros nocturnos y bares, así como la comercialización de bienes y servicios para las industrias hotelera, restaurantera y de entretenimiento.

El 30 de mayo de 2022, MCCI volvió a consultar a Sheffield Padilla respecto a la omisión de su empresa hotelera ante la SFP y justificó que no la había reportado, porque no había comenzado a operar. En contraste, Bruno Sánchez sí lo había realizado en su declaración patrimonial y de conflicto de intereses. Un día después, el equipo de prensa del titular de la Profeco informó que ya había actualizado la información.

“Trabajo desde que tengo 7 años de edad, estoy dado de alta en Hacienda desde que tenía 11 años de edad; vengo de una familia de empresarios, toda mi vida he tenido negocios y mi principal fuente de ingresos nunca ha sido la función pública ni ningún cargo público”, le dijo Padilla Sheffield a MCCI.

“Mi tiempo lo dedico a mis funciones, para mis negocios me apoyo en mi familia y en empleados, colaboradores o socios de esos mismos negocios [...] Espero en Dios pueda operar a partir de julio del presente año, y cuando opere, ningún conflicto habrá, además de que yo no lo estaré operando personalmente. En mi declaración 2023 aparecerá porque forma parte del ejercicio fiscal 2022”, agregó el titular de la Profeco a la ONG.

“¿Por qué no hizo pública en su declaración patrimonial?”, cuestionó MCCI a Sheffield Padilla. “Porque esa empresa fue constituida este año, todavía no empieza ni siquiera a operar, entonces, ¿qué voy a declarar? Yo declaro conforme me obliga la ley, el ejercicio fiscal anterior”, insistió el funcionario federal.