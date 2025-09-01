Rinde protesta este 1 de septiembre el nuevo Poder Judicial electo por voto popular

MÉXICO._ Este lunes 1 de septiembre es el inicio de una nueva era en la vida pública de México. Este día, en Sesión Solemne del Senado de la República, asumirá por primera vez funciones un Poder Judicial de la Federación electo por voto popular el pasado 1 de junio en el inédito proceso electoral extraordinario 2024-2025.

Se trata de 881 nuevos ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, que rendirán protesta. Luego, en la Cámara de Senadores se realizarán cambios en la Mesa Directiva.

Esta ceremonia se desarrollará en el Senado de la República y tendrá una duración de cuatro horas. Los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán los primeros en rendir protesta a partir de las 19:30 horas (18:30 horas de Sinaloa).

Posteriormente, se llevarán a cabo tres ceremonias para el inicio de actividades de la SCJN: la toma de protesta ante el Senado, una sesión solemne de instalación y la entrega de bastones de mando por pueblos indígenas y afromexicanos.



Los horarios

En la primera etapa, a las 19:30 horas, rendirán protesta nueve ministras y ministros de la SCJN, dos magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistradas y magistrados de salas regionales del TEPJF, así como cinco magistradas y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

A las 20:00 horas seguirán 130 magistradas y magistrados del Primer y Segundo Circuitos.

A las 20:30 horas, 130 magistradas y magistrados de los Tercer al Noveno Circuitos.

A las 21:00 horas, 129 magistradas y magistrados de los Décimo al Vigésimo Circuitos.

A las 21:30 horas, 75 magistradas y magistrados de los Vigésimo Primer al Trigésimo Segundo Circuitos.

A las 22:00 horas, 130 juezas y jueces del Primer al Cuarto Circuito.

A las 22:30 horas, 125 juezas y jueces del Quinto al Décimo Quinto Circuitos.

A las 23:00 horas, 131 juezas y jueces del Décimo Sexto al Trigésimo Segundo Circuitos.

También la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentará este lunes su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, aunque cumple un año en el poder el 1 de octubre.



El nuevo Poder Judicial

El 5 de febrero de 2024, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados, durante la pasada LXV Legislatura, la iniciativa para modificar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reformar de manera integral a este Poder de la Unión.

Para analizar el proyecto, el Congreso de la Unión organizó Diálogos Nacionales que se llevaron a cabo del 27 de junio al 8 de agosto de 2024 en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Coahuila y Sinaloa.

Con este contexto, las y los ciudadanos acudieron a las urnas el pasado 1 de junio, para elegir a cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; tres magistradas y dos magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Además de 10 magistradas y cinco magistrados de las salas regionales del TEPJF, con sede en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca; 464 magistrados de Circuito y 386 juezas y jueces de Distrito.

Entre otros cambios, con la reforma al Poder Judicial de la Federación se reducen de 11 a nueve los ministros que integrarán la SCJN, así como su duración en el cargo, que se reduce de 15 a 12 años.

En tanto, el Tribunal de Disciplina Judicial sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, para investigar y sancionar las faltas en las que pudiesen incurrir las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación.



Las sesiones

La apertura del periodo de sesiones en el Congreso de la Unión se efectuará a las 09:00 horas del 1 de septiembre en la Cámara de Diputados.

En el Senado, se instalará la nueva Mesa Directiva a las 17:00 horas, donde la morenista Laura Itzel Castillo Juárez (hija de Heberto Castillo Martínez, candidato presidencial por el Partido Mexicano Socialista) asumirá la presidencia, tras ser elegida con unanimidad el 28 de agosto pasado.

Las senadoras Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena; Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN; y el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, estarán a cargo de las vicepresidencias.

Al cierre de esta edición, por unanimidad el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que la actual Mesa Directiva continúe hasta el 5 de septiembre.