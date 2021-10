$!Rinde protesta Samuel García como Gobernador de Nuevo León

“El Gobierno de Nuevo León es un Gobierno que apoya y que no estorba, una administración que ayuda a los que solicitan, que multiplica y no que estorba”, destacó.

El nuevo mandatario agradeció en sus primeras palabras a los diputados de Nuevo León por permitirle entrar a su administración.

“Quiero iniciar agradeciendo y escuchar al Congreso del Estado, a los diputados y diputadas del Congreso de Nuevo León, que me hayan dado la oportunidad de cambiar de recinto, que pudiera cambiar la sede aquí al Teatro de la Ciudad, es para mí un placer estar en frente de todos ustedes y poderlos ver los de frente, quiero agradecer a la presidenta del Congreso, Ivonne Álvarez, y a todo el Congreso que nos permitieron empezar con el pie derecho, que con un voto de buena confianza nos han aprobado la nueva Ley Orgánica de la administración pública del Estado de Nuevo León, que contiene la nueva visión del nuevo Nuevo León, muchas gracias diputados”, expuso.

García dedicó unos minutos para agradecer a sus padres, Samuel García Mascorro y Bertha Silvia Sepúlveda, así como a Dante Delgado y Clemente Castañeda, dirigentes de Movimiento Ciudadano.

Además, entre algunos de los temas que compartió detalló que se dará prioridad a la infancia de Nuevo León, velando por la seguridad y salud de los niños y niñas en el estado y presumió que como administración entrante lograron la adquisición de 40 mil dosis en el proyecto de vacunación transfronteriza, así como ser el estado con más niños inoculados en el país.

El nuevo Gobernador aprovechó su primer discurso para agradecer a su pareja Mariana Rodríguez, quien lo apoyó e incluso estuvo involucrada en una sanción millonaria que recibió la campaña de García, por mensajes proselitistas no declarados en sus gastos, pero que luego el Tribunal Electoral desechó.

“Hoy, Mariana, soy el Gobernador más joven en la historia de Nuevo León, porque hemos construido juntos. Hoy estoy muy orgulloso de que diste un paso hacia lo público, que tenías una carrera sumamente exitosa en la vida privada y la hiciste un lado para mí. Lo más increíble fue el que me acompañaste en el Senado, a Mier y Noriega, Anáhuac, fuiste en la campaña, en la calle, donde están las verdaderas dolencias, dolores y quejas de la gente, y lejos de inhibirte los ayudaste, ayudaste a las Pymes, ayudaste a las señoras que no tenían qué comer, a los adultos mayores, les llevaste un clip, rescataste perritos, y te la rifaste en esta campaña, por eso te agradezco infinitamente. Y sé que ya te enamoraste de alguien más, pero no estoy celoso porque es Nuevo León y por eso me da mucho gusto que hayas dado el paso y que le entres a los temas que muchos políticos les sacamos, a los temas difíciles, los que duelen, los que le sacamos la vuelta, muchas gracias mi amor, te amo”.