Rinden protesta los nueve nuevos ministros y ministras de la SCJN

Minutos después de las 22:00 horas de este lunes 1 de septiembre de 2025, los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González, Arístides Rodrigo Guerrero y Sara Irene Herrerías, rindieron la protesta de ley ante el Pleno del Senado de la República.

El nuevo máximo tribunal constitucional será encabezado por el ministro electo Aguilar Ortiz, quien ocupará la Presidencia de la SCJN, en el periodo 2025-2027, por haber obtenido el mayor número de votos en la elección del 1 de junio de 2025.

Al acto solemne asistieron Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Ernestina Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; y Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Además, tomarían protesta ante el Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, quienes ocuparían las dos vacantes a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, harían lo mismo los magistrados Celia Maya García, Eva Verónica de Gyves Zárate, Bernardo Bátiz y Vázquez, Indira Isabel García Pérez y Rufino H León Tovar, integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

También tomarían protesta ante el Pleno del Senado, el resto de las 881 personas juzgadoras electas en los comicios del 1 de junio de 2025. Entre ellos las 15 magistradas y magistrados de salas regionales del TEPJF.

Seguirían 130 magistradas y magistrados del Primer y Segundo Circuitos. A las 20:30 horas, 130 magistradas y magistrados de los Tercer al Noveno Circuitos. 129 magistradas y magistrados de los Décimo al Vigésimo Circuitos. 75 magistradas y magistrados de los Vigésimo Primer al Trigésimo Segundo Circuitos.

Así como 30 juezas y jueces del Primer al Cuarto Circuito. 125 juezas y jueces del Quinto al Décimo Quinto Circuitos. Además de 131 juezas y jueces del Décimo Sexto al Trigésimo Segundo Circuitos.