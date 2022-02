El actor, conductor y empresario Roberto Palazuelos anunció este viernes que deja la candidatura de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Quintana Roo, tras haber hablado con el fundador del partido, Dante Delgado, acerca de la controversia que ha generado una serie de declaraciones suyas.

Durante una entrevista con W Radio, Palazuelos dijo que este jueves por la noche se reunió con Delgado, con quien acordó dejar la postulación.

“Acordamos los dos pues ya mejor me hago a un lado. Si no me quieren, pa’ qué me quedo. Creo que yo pierdo, pero también ellos pierden mucho. Creo que se dejaron llevar por gentes que le hicieron grilla interna al partido”, señaló al periodista Enrique Hernández Alcázar.