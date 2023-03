Ese mismo día, Rocha Moya dijo que la autonomía de la UAS la violan el PAS y Héctor Melesio Cuén, a quien acusó de designar a los rectores y a todos los directores.

“Es hecho público y notorio que ya tiene tiempo que Cuén nombra, es el líder del PAS, a los rectores, él, él, él es, o sea, el hecho público y notorio no requiere pruebas porque es eso un hecho público y notorio, todo mundo lo sabe, él nombra a los rectores, no hay un solo director, un solo director, o directora de facultad que no lo haya nombrado”, acusó el Gobernador.