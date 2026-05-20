Rocha Moya se encuentra en Sinaloa, reitera Harfuch

El Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya se encuentra en Sinaloa y su ubicación no está reservada, afirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En conferencia de prensa, donde dio a conocer los resultados del Operativo Enjambre implementado en Morelos, expuso que el Mandatario separado del cargo se encuentra en el Estado.

“No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del Gobierno de México, tiene policía estatal, como tenemos entendido”, apuntó.

La escolta corre a cargo del Estado, añadió, al ser Gobernador de origen cuenta con un servicio de escolta, pero corresponde a las corporaciones estatales su resguardo.

El Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya se separó del cargo el 1 de mayo después de las acusaciones que el Gobierno de Estados Unidos hiciera en su contra y contra otros nueve funcionarios y ex funcionarios estatales.

Las autoridades estadounidenses interpusieron una denuncia ante una Corte federal en Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En su lugar fue designada el 2 de mayo como Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, con quien el Gabinete de Seguridad se reunió después de que asumiera el cargo.

Durante la conferencia de prensa en Culiacán, García Harfuch señaló que tras una evaluación de riesgo, se sugirió que el Mandatario separado del cargo contara con protección.