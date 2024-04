A través de sus redes sociales el empresario ha difundido documentos de las casas y terrenos, las cuales supuestamente no coinciden con los ingresos obtenidos durante la gestión de Nahle en la Secretaría de Energía.

“Como son todos los días y es una tercera persona que ni conozco pero que sale a decir tantas cosas, el día de hoy estoy presentando una denuncia en la Fiscalía General de la República por difamación, daño moral, falsificación de documentos de unas cuentas en el extranjero que no tengo y por daños también a terceros y acoso, acoso a mi persona y acoso a terceras personas”, informó la exsecretaria de Energía.

Después de la declaración de la candidata, la cual se realizó luego de que Claudia Sheinbaum presentara su proyecto para reducir la pobreza, la desigualdad y generar más empleo en el que se comprometió de sacar de la extrema pobreza a 7.5 millones de personas, el empresario aludido respondió a través de sus redes sociales y se dijo estar puesto a disposición de las autoridades que lo requieran.

“Señora @rocionahle estoy enterando me denunciará, al respecto le comento, a partir de este momento me pongo a disposición de la Fiscalía General de la República @FGRMexico para cuando me convoque”, escribió en la red social X.

“Espero suceda lo mismo con la denuncia que presenté en su contra la semana pasada, estaré atento. Yo presenté documentos públicos, usted @rocionahle sólo se defiende con palabras evadiendo en todo momento su responsabilidad, anímese hágalo. ‘YO NO MIENTO’”, afirmó.

En Álamo Temapache, Veracruz, en donde Sheinbaum y Nahle encabezaron una asamblea informativa, aprovecharon para referirse a la guerra sucia.

“La buena noticia es que vamos muy bien, muy muy bien, vamos a ganar la presidencia y claro que vamos a ganar la gubernatura, el Senado, las diputaciones con el apoyo de ustedes porque nosotros sí tenemos propuestas y porque la oposición se ha encargado de difamarnos”, acusó Nahle.

Mientras que la candidata presidencial aseguró que la ventaja que Nahle tiene sobre el candidato de la oposición, Pepe Yunes es irreversible.

Cuitláhuac García se pronuncia por señalamientos contra Nahle

Violentando la ley electoral, el gobernador Cuitláhuac García también se pronunció sobre el caso. A través de su cuenta de Facebook y aunque no la mencionó por su nombre, se refirió a Rocío Nahle como la “persona que va a ser gobernadora”.

“¿Cuánto cuesta poner una mentira a ocho columnas en un periódico ‘nacional’ conservador (chayotero) para intentar manchar la imagen de la persona que va a ser gobernadora?”, escribió luego de que el diario Reforma informara que en el convoy que acompaña a la candidata a la gubernatura hay una camioneta que tiene reporte de robo.

“Respuesta: la misma medida de desesperación por la ventaja que te lleva en una competencia electoral. Sin embargo, esa estrategia ya es bien conocida por la gente; nos atacaron así durante muchos años, y en varias etapas de la lucha de nuestro movimiento, arreció”, se contestó él mismo en la publicación de Facebook.

También aprovechó para lanzarse en contra de los “panistas conservadores” a quienes acusó de la guerra sucia, pero que por más que lo intentan, ya no cuentan con credibilidad.