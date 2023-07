El diputado federal por Yucatán, Rommel Pacheco, anunció sus intenciones de buscar, otra vez, la candidatura a la gubernatura de su estado.

En entrevista con diversos medios de comunicación, el ex clavadista olímpico dijo que la gente ya está “asqueada de los mismos políticos”.

“No es por qué, es más bien ¿para qué? Yo creo que la gente está asqueada y cansada de que los mismos políticos de siempre lleguen. Yo soy un ciudadano que al día de hoy lucha por causas y no tiene miedo de levantar la mano, porque no tengo cuotas o favores, las cosas se pueden hacer bien y la gente me lo dice”, afirmó el político.

Aunque Pacheco Marrufo llegó a la Cámara de Diputados arropado por el PAN, insiste en que él es ciudadano y no pertenece a ningún partido político, por lo que aún no ha dicho bajo qué siglas buscará la candidatura.

Días antes de su destape, medios locales registraron que el gobernador comenzó a hacerse promoción en las calles de su estado a través de espectaculares con la leyenda “Rommel quiere ser gobernador”.

Supuestamente estas publicaciones son parte de una revista digital llamada Style Deluxe; sin embargo, no se encontró registro de la publicación.

Esta no es la primera vez que el ex clavadista manifiesta sus intenciones de ser gobernador, pues en febrero de 2017 dijo que buscaría la gubernatura, pero que necesitaría prepararse antes.