“Yo no deshonro mi palabra, nunca la he deshonrado. Pero, de ahí a que yo les tuerza el brazo a mis compañeros para que voten en un sentido, ahí no puedo. Yo cumplí y siempre voy a cumplir con mi palabra”, insistió el presidente de la Jucopo de la Cámara alta del Congreso de la Unión.

“Es probable, todo es posible. No hay que desesperarse, hay que actuar con mucha prudencia”, respondió el ex gobernador de Zacatecas, quien además negó que haya traicionado a la oposición, luego de que la mayoría de Morena, PT, PVEM y PES votó en contra del nombramiento de un nuevo comisionado del INAI.

“Ahora están en plantón en el Senado legisladores porque están defendiendo uno de estos organismos buenos para nada que se crearon solo para simular de que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo de que había transparencia y de que todo era limpio cuando sabemos perfectamente de que durante todo el periodo neoliberal, mientras existió ese organismo, se cometieron grandes atracos, saquearon al país impunemente”, dijo.

“Qué bien que están ahí los senadores y ojalá se queden más tiempo en el Senado en plantón, que acampen ahí, para que vean lo que sienten. No van a salir como los de FRENAAA, que vinieron aquí al Zócalo y no tardaron, porque no están acostumbrados, puro fifí, ellos no saben en luchar a favor del pueblo”, declaró.