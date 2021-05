MÉXICO._ La candidata a la Alcaldía del municipio de Moroleón, Guanajuato, por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Alma Rosa Barragán Santiago, había denunciado que temía al Presidente Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Ortiz Ortega, quien presuntamente estaría coludido con la delincuencia organizada.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de Facebook desde el pasado 1 de abril, Alma Rosa Barragán anunció que la estaban tratando de intimidar con difamaciones en su contra.

“Ya empezaron a atacarme con difamaciones. Hoy me enteré de que tengo una denuncia anónima por lavado de dinero, la cual es totalmente falsa y sin fundamentos, la cual afrontaré y saldré fortalecida. Y quiero decirles algo: no tengo miedo, no me intimidan, me fortalece porque esto me corrobora que vamos en el camino correcto. El único miedo que puedo sentir es el de cualquier ciudadano de ser víctima de la delincuencia que vivimos en nuestro estado y nuestro municipio”, expresó la candidata por MC.

Asimismo, Rosa Barragán acusó directamente al Presidente Municipal de Moroleón de estar coludido con ex panistas en “la guerra sucia en su contra”. Además, advirtió que vendrían más ataques en su contra y señaló a dos empleados municipales, quienes identificó como Martiniano y Hugo, de querer entorpecer su proyecto.

“Hoy me difaman porque tienen miedo de perder su mina de oro. Hoy el PAN no sale de las viejas tácticas de desprestigio al contrincante sin fundamentos apoyados desde el municipio. Esta guerra sucia es del periodista que hoy acaparó al PAN y dejó a éste sin panistas causando grandes daños a los habitantes de Moroleón. Estoy convencida de que el cambio viene de la mano de los ciudadanos, así que no se burlen de nosotros. El pueblo de Moroleón no es tonto y sabe que no es la primera vez que nos atacan, pero siempre hemos salido adelante”, comentó.

“Van a venir más ataques. El municipio de Moroleón hoy trabaja para entorpecer este proyecto ciudadano de la mano de los empleados del municipio como Martiniano y Hugo, quienes se han dedicado día y noche a robarnos bardas ya adjudicadas a nosotros con la firma correspondiente”, agregó.

La candidata fue asesinada la tarde del martes, 25 de mayo, mientras encabezaba un evento proselitista en el estado de Guanajuato, centro de México.

El ataque ocurrió cerca de las 18:00 horas (23:00 GMT) en Moroleón, misma ciudad en donde hace ocho días el candidato a Diputado local por la alianza conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Guzmán Ramírez, sufrió un ataque a balazos, pero sobrevivió.

Barragán se encontraba en un evento de campaña, en la periferia del municipio, a escasos cuatro kilómetros de donde ocurrió el ataque contra Guzmán Ramírez, cuando fue atacada a balazos.

La candidata murió en el lugar y otras dos personas resultaron lesionadas por lo que fueron trasladadas al hospital.

-Con información de EFE