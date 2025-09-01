Rosa Icela Rodríguez entrega Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum en San Lázaro

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), entregó el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la tribuna del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Después de que se instaló la sesión de Congreso General, a la que acudieron diputados y senadores, una comisión se dirigió a recibir a la funcionaria federal, quien tardó menos de 11 minutos en cruzar el Salón de Plenos y entregar el documento a Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro y militante de Morena.

Una vez que la funcionaria se hubiera retirado del recinto legislativo, los integrantes de los diversas bancadas de los partidos políticos fijarían sus posicionamientos.

El presidente del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), recibió de manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el Primer Informe de Gobierno del estado que guarda la Administración Pública Federal, remitido por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

“El Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación de la presidenta de la República a que se refiere el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, expresó Gutiérrez Luna.

En la sesión de Congreso General, en la que también estuvo la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, pidió turnar el Informe a las cámaras de Diputados y de Senadores, a fin de que realicen por separado el análisis correspondiente y entregar a cada legislador y legisladora los ejemplares que ha remitido la secretaria de Gobernación.

El diputado José Luis Montalvo Luna (PT), secretario de la Mesa Directiva, dio cuenta del oficio 100.CJEF.20380.2025 de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal que remite el comunicado por el cual la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política, presenta el informe escrito del estado general que guarda la Administración Pública del país.

Dijo que consecuentemente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo Federal remitió dos paquetes con ejemplares impresos y sus respectivos estuches con tarjeta QR, que contiene la versión digital del Primer Informe de Gobierno, más 500 estuches con tarjeta QR para su entrega a las y los diputados federales.

Asimismo, la Consejería Jurídica solicitó hacer llegar al Senado de la República un paquete compuesto por un ejemplar impreso y un estuche con tarjeta QR, así como 128 estuches con tarjeta QR con la versión digital del citado informe para las y los senadores.

Comisión de cortesía

Previamente, la presidencia del Congreso General dio cuenta de la comisión de cortesía para acompañar a la secretaria de Gobernación al interior del Recinto Legislativo para entregar el Primer Informe de Gobierno.

Estuvo integrada por las diputadas Patricia Flores Elizondo (MC), Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI), Ana Erika Santana González (PVEM) y Liliana Ortiz Pérez (PAN). Así como por los diputados Reginaldo Sandoval Flores (PT), Carlos Enrique Canturosas Villarreal (PVEM), Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) y Francisco Adrián Castillo Morales (Morena).

También por las senadoras Imelda Sanmiguel Sánchez (PAN), Verónica Noemí Camino Farjat (Morena), Mariela Gutiérrez Escalante (Morena), Simey Olvera Bautista (Morena) y María Martina Kantún Can (Morena).