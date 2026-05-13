$!Rosa Icela Rodríguez y Gobernadora prometen seguridad a familias desplazadas en Chilapa, Guerrero

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero, encabezaron este miércoles un recorrido por comunidades de Chilapa, en la región Montaña Baja, para dialogar con familias desplazadas por los ataques del grupo delictivo Los Ardillos que comenzaron el 6 de mayo, escuchar sus demandas y anunciar compromisos inmediatos, entre ellos el restablecimiento de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, la instalación de un corredor seguro para el ingreso de víveres y la puesta en marcha de ferias de servicios. De acuerdo con el comunicado difundido por la Secretaría de Gobernación, el recorrido por Alcozacán y Coatzingo tuvo como eje reiterar que el diálogo es una prioridad para el Estado mexicano. Durante la visita, las funcionarias conversaron con las familias desplazadas y escucharon sus necesidades, particularmente en materia de seguridad, acceso a servicios básicos y apoyo humanitario. “Desde el gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos”, expresó la titular de Gobernación, según el comunicado.

Anuncian corredor seguro y ferias de servicios para la población La Segob detalló que se atenderán las demandas más urgentes mediante el establecimiento de un corredor seguro que permita el ingreso de víveres, así como la provisión de atención médica, alimentación e insumos esenciales. También anunció la llegada de brigadas para facilitar el acceso a programas sociales de Bienestar y la realización, a partir de la próxima semana, de ferias de servicios y trámites, además de la presencia del Tianguis del Bienestar. Cuestionan retiro del Ejército previo a los ataques Uno de los anuncios a destacar fue el compromiso de restablecer en la región las Bases de Operaciones Interinstitucionales a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional Guardia Nacional y la Policía Estatal Policía Estatal de Guerrero. Líderes comunitarios y organizaciones civiles han denunciado que muchos de los efectivos que integraban las tres bases de operaciones en la región salieron de sus posiciones el 6 de mayo sin explicación ni aviso previo, coincidiendo con el inicio de los ataques del grupo delictivo Los Ardillos. Según explicó Jesús Plácido Galindo, líder de la Cipog-EZ, en entrevista publicada este miércoles en Animal Político, los ataques comenzaron después de que el gobierno retiró al Ejército de la zona.