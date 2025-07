Rosendo Gómez Piedra renuncia como fiscal del caso Ayotzinapa; lo sustituye Mauricio Pazarán

Rosendo Gómez Piedra renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, cargó que ocupó desde el 5 de octubre del 2022, en sustitución de Omar Gómez Trejo, quien también presentó su dimisión.

El ahora ex funcionario federal originario de Tabasco, -quien es cercano al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador-, fue sustituido por Mauricio Pazarán Álvarez, ex titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en Xochimilco, así como la de Azcapotzalco, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando Ernestina Godoy Ramos fue era titular.

El 27 de mayo de 2025, antes de participar en una reunión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los padres de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, el abogado aseguró que la búsqueda de los estudiantes se centraba en localizar “sus cadáveres”, lo que provocó indignación entre los familiares y exigencias de su destitución.

Un día después, durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta reconoció que se analizaba la posibilidad de relevar del cargo a Gómez Piedra, luego que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa demandaron su renuncia.

”Ellos han planteado el cambio del Fiscal Especial y estamos viendo si es necesario o no es necesario. De todas maneras el Fiscal General está fortaleciendo [el caso] con personas que tengan especialidad en estas formas de investigación, que nos permitan ir abriendo nuevas rutas para poder conocer la verdad”, dijo, quien también adelantó que, en caso de que se concretara el relevo, el nuevo nombramiento se realizaría en consenso con los familiares de los normalistas.

”Lo que estamos buscando es que, si se cambia al Fiscal actual, pues que sea una persona que sea reconocido también por los padres y las madres. Tenemos que ponernos de acuerdo con ellos para que pueda ser una persona que les genere confianza y que pueda llevar a cabo todas las líneas de investigación”, expresó.

Antes de ser fiscal para el caso Ayotzinapa, Gómez Piedra se desempeñó como director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Además, fungió como titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tabasco, cuando Adán Augusto López Hernández, era Gobernador de esa entidad.

Gómez Piedra es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, y cuenta con una especialidad en Derecho Judicial y maestría en Derecho Penal.

Durante el Gobierno de Arturo Nuñez Jiménez, se desempeñó como Secretario de Gobierno. Además, fue consejero y presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como magistrado presidente del Tribunal Electoral.

En la ahora extinta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue subprocurador. También fungió como magistrado presidente y supernumerario del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, institución donde laboró como juez de Primera Instancia, y en sus inicios se desempeñó como Agente del Ministerio Público Investigador de la Procuraduría General de Justicia estatal. Asimismo, fue coordinador de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno de Tabasco.