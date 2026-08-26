RSF y medios de México interpelan a la Presidenta Sheinbaum ante persistencia de violencia contra periodistas

Este 26 de agosto se puso en marcha en México una jornada impulsada por medios de comunicación para interpelar a la Justicia y al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con una pregunta que exige una respuesta: ¿cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?.

Como telón de fondo del mensaje, aparecen los nombres de los periodistas asesinados bajo la mirada de las autoridades del país, a un ritmo de uno por mes durante los primeros siete meses de 2026.

En total, 17 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la Presidencia de Sheinbaum, señala Reporteros Sin Fronteras.

“México no puede acostumbrarse a contar a sus periodistas asesinados. Cada nombre en esta lista representa una deuda del Estado con las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Cada asesinato también genera miedo, alimenta el silencio, amenaza el periodismo y vulnera el derecho de millones de personas a estar informadas. El hecho de que medios de distintas regiones del país se unen hoy para publicar estos nombres envía un mensaje inequívoco a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a las más altas autoridades del País: esta situación es insostenible desde hace demasiado tiempo”, asentó Artur Romeu, director de RSF América Latina.

“México necesita una respuesta política a la altura de la gravedad de esta violencia. No queremos tener que seguir agregando nuevos nombres a esta lista. Sin embargo, esta falla no es inevitable: también refleja que este problema no ha sido una prioridad política, y no lo ha sido durante demasiado tiempo. Debe convertirse en una de las prioridades de la Justicia y de las políticas de protección de los derechos humanos”.

Detrás de cada nombre hay una persona, una historia de vida, una familia y una voz silenciada, advierte la organización, y las consecuencias de esta violencia van mucho más allá de las víctimas directas.

Advirtió que cada periodista asesinado, amenazado o forzado a guardar silencio deja un vacío informativo.

“La violencia instala el miedo, alimenta la autocensura, debilita al periodismo local y priva a comunidades enteras de información de interés público”, señala en el posicionamiento sobre la campaña.

La interpelación al Estado mexicano, publicada conjuntamente por medios de distintas regiones del País, explica, no es solamente una pregunta y un recuento de las víctimas. También es una advertencia contra la normalización de una violencia que se ha vuelto estructural y evidencia la persistente incapacidad de los sucesivos gobiernos para contenerla.

Indica que estos crímenes, atribuidos principalmente a grupos del crimen organizado, continúan impunes hasta el día de hoy.



Por un plan nacional de emergencia

La campaña puesta en marcha señala que al inicio de su mandato, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumió compromisos destinados a fortalecer la protección de los periodistas y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio libre y seguro del periodismo.

Ante la continuidad de los asesinatos, destaca, estos compromisos deben traducirse ahora, con carácter urgente, en acciones concretas.



Ante ello, RSF llama al gobierno mexicano a:

• Poner en marcha una respuesta nacional de emergencia frente a la violencia contra periodistas, movilizando de manera coordinada a los distintos niveles del Estado: autoridades federales y estatales, fiscalías y el Poder Judicial;

• Garantizar medidas rápidas y eficaces frente a las situaciones de riesgo, fortalecer las investigaciones sobre los crímenes cometidos contra periodistas y combatir la impunidad, identificando y sancionando tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron los asesinatos;

• Establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan identificar las deficiencias en materia de prevención, protección e investigación, corregirlas y evitar que vuelvan a repetirse.