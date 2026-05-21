Rumbo a la cumbre, México y la Unión Europea estrechan coordinación geopolítica; Velasco afirma que no afectará la relación con EU

En la víspera de la cumbre que se realizará este viernes, México y la Unión Europea resaltaron su papel como aliados estratégicos en un escenario internacional “vulnerado” y anticiparon que enviarán un mensaje de confianza mutua frente a la incertidumbre global al tiempo que señalaron su intención de coordinar respuestas ante las crisis en Cuba y Venezuela, mientras el gobierno mexicano afirmó que el fortalecimiento del vínculo con los comunitarios es independiente no afecta la relación bilateral con Estados Unidos.

En conferencia de prensa conjunta realizada este jueves, el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, coincidieron en que ambos actores comparten valores democráticos en la ONU y deben unir fuerzas ante crisis regionales como Cuba y Venezuela.

Durante la primera reunión del diálogo estratégico México–Unión Europea, Velasco afirmó que ambas partes sostuvieron “una conversación amplísima sobre asuntos regionales que son de interés para cada uno de nosotros, sobre asuntos globales que no son retos comunes”.

Señaló que también abordaron “los órganos multilaterales en los que tanto la Unión Europea como México creemos y apostamos como pilares de la paz y la seguridad global”, así como los preparativos para la firma del Acuerdo Global Modernizado en la octava cumbre bilateral del viernes.



’Esperamos haya una mucho mayor profundidad de nuestras relaciones’

El Canciller destacó que la cumbre adquiere relevancia por tratarse de la primera en más de una década, por la firma del nuevo acuerdo global, del acuerdo comercial interino y por la puesta en marcha del diálogo estratégico. Explicó que el contexto internacional otorga particular importancia al encuentro, ya que “todos los países que integran la Unión Europea y México enfrentamos retos de gran complejidad”.

Velasco señaló que la conversación permitió obtener “un mucho mejor entendimiento, con una mucho mayor comprensión sobre cómo vemos el mundo cada uno de nosotros y de esa forma dar pie a una nueva etapa de la relación entre México y la Unión Europea que comienza con la firma de estos acuerdos”.

Consideró que estos instrumentos abren un periodo en el que “esperamos haya una mucho mayor profundidad de nuestras relaciones, haya un mucho mayor dinamismo en nuestras conversaciones y en la cual incrementemos la cooperación que ya es de por sí muy amplia entre México y la Unión Europea”.

Sobre el aspecto económico, afirmó que uno de los propósitos centrales es “incrementar también el comercio, las inversiones de México en la Unión Europea y de la Unión Europea en México”, pues, aunque ya son significativas, “las oportunidades que tenemos de frente son sumamente vastas y en todos los ámbitos”.



’México tiene una voz de gran influencia en el mundo’

Kallas subrayó que la Unión Europea considera a México un socio estratégico, y que el país “tiene una voz de gran influencia en América Latina y en todo el mundo, incluyendo en las Naciones Unidas y en el G20”.

Destacó que “cuando ustedes en México votan en las Naciones Unidas, votamos igual que ustedes por los mismos valores y los mismos principios” y señaló que esta coincidencia adquiere mayor importancia en un entorno global marcado por disrupciones en las cadenas de suministro.

La alta representante describió la cooperación en temas regionales, al indicar que se discutieron “la situación en Cuba, en Venezuela y después de décadas de mala gestión y represión política, la crisis económica de Cuba realmente está llegando ya a un punto de inflexión”.

Afirmó que “el pueblo cubano merece una oportunidad, merece libertad y no más control ni aislamiento” y sostuvo que, en el caso venezolano, “están avanzando algunas reformas, pero el progreso sigue siendo muy frágil”, por lo que ambas partes analizan posibles acciones.

Enfatizó la necesidad de unir esfuerzos rumbo a la cumbre del viernes, que calificó como un momento decisivo: “Será la primera cumbre en más de una década y en este momento el orden internacional se encuentra muy vapuleado y esto significa más que comercio. Es una declaración geopolítica”.

Kallas recordó que la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y que “nuestro comercio ha crecido 75% en la última década”. Subrayó que ambas partes buscan diversificar y reducir riesgos en las cadenas de suministro y que los principales resultados del encuentro serán el acuerdo comercial interino y el Acuerdo Global Modernizado, “resultado de muchos años de trabajo”.

Añadió que existen ya “más de 13 mil empresas europeas que intentan aumentar también la inversión en ambos lados del Atlántico” y que la cooperación se ampliará en áreas como seguridad, migración y protección ambiental. Señaló que se fortalecerá el trabajo conjunto entre Europol y fuerzas del orden mexicanas para combatir el crimen organizado, y que la Unión Europea buscará invertir en sectores que impulsen “una economía mexicana más fuerte, más verde, más diversificada”.

De cara a la firma del acuerdo global, afirmó que “México y Europa no pueden acabar con la incertidumbre global, pero sí de manera conjunta podemos reducir su impacto y modelar”.

Al responder preguntas sobre la postura estadounidense frente al acuerdo con la Unión Europea, Velasco sostuvo que “por otro lado, en cuanto a la relación con Estados Unidos, lo que estamos haciendo el día de hoy es profundizar una relación entre México y la Unión Europea, así que no es algo que veamos tenga un impacto en la relación con Estados Unidos”.

La cumbre México–Unión Europea se llevará a cabo mañana viernes 22 de mayo, cuando se prevé la firma del Acuerdo Global Modernizado y la presentación de los compromisos económicos y políticos de la nueva etapa bilateral.