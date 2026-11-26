La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa notificó que atrajo el juicio con el que el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, impugna el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera.

La instancia resolverá si la medida fue legal y dictará la sentencia de fondo una vez tramitado el expediente.

La atracción respondió a una solicitud de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del propio tribunal, encargada originalmente del caso.

En el TFJA, ese mecanismo suele aplicarse por el monto de las deudas fiscales o de las multas en disputa, aunque también procede en los asuntos que por su materia o por sus conceptos de impugnación se consideren de interés y trascendencia.

El expediente será turnado a un Magistrado ponente para que elabore el proyecto de sentencia, y lo que resuelva la Sala Superior podrá ser impugnado por las partes mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito.

En la sala regional, la secretaria en funciones de magistrada, Lluvia Elizabeth Valenzuela Galindo, admitió la demanda el 30 de octubre de 2026, solicitó de inmediato la atracción y concedió una medida cautelar previa para desbloquear de manera parcial las cuentas en las que el mandatario recibe pagos de pensión.

La propia funcionaria revocó esa suspensión el 24 de noviembre.

Contra esa negativa, Rocha Moya puede presentar una reclamación ante el Pleno de la Sala Regional, que también integran los magistrados Ricardo Molina Arias y Héctor Torres Ulloa.

Otra vía disponible es un amparo ante un Juzgado de Distrito, pues la ley que regula esos juicios obliga a conceder suspensiones contra los bloqueos de la UIF, aunque únicamente para permitir al afectado el acceso a los recursos que cubran sus necesidades básicas.

El trámite del juicio contencioso tomará tiempo adicional, y para cuando el expediente llegue a la Sala Superior ya se habrán retirado cuatro de los 11 magistrados que la integran, designados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y cuyo periodo de quince años concluye el 7 de diciembre de 2026.

Rocha Moya enfrenta desde abril de 2026 una orden de aprehensión en Estados Unidos, donde se le acusa de proteger al Cártel de Sinaloa y de colaborar con el narcotráfico, mientras que en México no tiene acusación penal en su contra.

Pidió licencia al cargo el 1 de mayo de 2026, regresó a la Gubernatura el 21 de agosto y solicitó una nueva licencia, por tiempo indefinido, al día siguiente.