Salgado Macedonio asegura que estará en la encuesta de Morena

MÉXICO._ Félix Salgado Macedonio aseguró que está listo para participar en la encuesta que llevará a cabo el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para elegir candidato a la gubernatura de Guerrero.

“Somos respetuosos de sus decisiones y vamos nuevamente a la competencia. Seremos respetuosos de los resultados. En la encuesta Félix, es la respuesta”, escribió Macedonio en sus redes sociales.

Mario Delgado, Presidente de Morena, había anunciado antes que, por unanimidad, en la Comisión Nacional de Elecciones del partido que dirige se había acordado la realización de una nueva encuesta para definir la candidatura a la gubernatura de Guerrero, dando cumplimiento a lo indicado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena.

El 27 de febrero, mujeres militantes de Morena criticaron la “ambigüedad” de la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el caso de Félix Salgado Macedonio, y advirtieron que permanecerán alertas en la selección de candidatos al Gobierno de Guerrero y enfatizaron que el perfil del Senador con licencia no es apto.

“No quitaremos el dedo del renglón. Nos importan las mujeres, nos importan las víctimas, nos importa Morena”, expusieron en un posicionamiento compartido por la Diputada por Sonora Wendy Briceño Zuloaga.

Las morenitas reconocieron la resolución de la CNHJ, que un día antes ordenó a las Comisiones Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas reponer el procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato a la gubernatura de Guerrero.

Las militantes insistieron en que el perfil de Salgado Macedonio “no cuenta con la ética, reputación, probidad ni integridad que Morena exige en sus estatutos y principios para participar en el partido”.

También alertaron sobre la ambigüedad de la resolución, toda vez que la CNHJ consideró que los agravios fincados a Félix Salgado, señalado en cinco casos de agresiones sexuales a mujeres, “son improcedentes e infundados”.

“Reconocemos en la resolución la restitución del proceso; pero no dejamos de estar alertas ante la ambigüedad cuando mencionan al ex candidato como figura agraviada”, expusieron las morenistas.La resolución de la CNHJ no elimina los derechos políticos de Salgado Macedonio, así que podría volver a ser candidato en el nuevo proceso.