Salgado Macedonio frena sus aspiraciones a la gubernatura de Guerrero

El Senador morenista Félix Salgado Macedonio anunció que esperará hasta 2033 para buscar la gubernatura de Guerrero, y reiteró su respaldo tanto a Morena como a la presidenta Claudia Sheinbaum quien esta mañana advirtió que no puede ser que la ambición personal esté por encima de la transformación.

“Es muy temprano para hablar de candidaturas, cerraré mi pico, respaldo con todo mi amor a Morena, a la Cuarta Transformación y a mi gran presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy joven y me puedo esperar hasta el 2033, y con esto cierro el capítulo”, publicó en su cuenta de Facebook.

“Soy de Morena, no me voy de Morena y mi amor y mi convicción está por encima de una ambición personal. En Guerrero, la patria es primero. Con mi presidenta Claudia hasta el infinito. En Guerrero la queremos, estamos con ella y listos para apoyarla con todo ante los embates de Trump. ¡Hay toro!”.

Ayer, Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado, por lo que sí “el pueblo” lo elige en 2027, no sería nepotismo.

“El poder no dimana de una persona, o sea la gobernadora no me va a ser gobernador ¿quién hace gobernador? El pueblo, hay que ir a las urnas y el que gana, ese es”, señaló Salgado Macedonio”.

Tendrían que irse por otro partido: Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre esta declaración, Sheinbaum insistió en que Morena ya fue claro y que no postulará a familiares a cargos de elección popular a partir desde 2027, aunque la reforma contra el nepotismo entre en vigor en 2030.

“Ya lo dijo Morena, la presidenta de Morena dijo que si en la Constitución queda hasta el 2030, en el caso de los candidatos y candidatas de Morena no van a poder ser familiares. Entonces tendrían que irse por otro partido, y como dicen por aquí, pues no creo que les vaya muy bien”.

“Repito, no es un asunto de ambición personal y eso lo tienen que asumir todos los que son parte, todos y todas los que son parte del movimiento de transformación. Entonces, qué va a pensar la gente ‘me cambio partido para que pueda ser papá, hijo, hermano, tío el candidato’, pues no, la gente no quiere eso”.

El 25 de febrero, con la intención de mantener su coalición partidista con el PVEM, Morena aplazó combatir el nepotismo hasta 2030. Con ello, la hoy senadora Ruth González Silva podrá contender en 2027 por la gubernatura de San Luis Potosí para suceder a su esposo Ricardo Gallardo Cardona.