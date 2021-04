Salgado y Morón aceptan resolución del TEPJF

Aunque criticaron a las autoridades electorales, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón dijeron este miércoles que aceptaban la resolución del Tribunal Electoral que canceló sus candidaturas a Guerrero y Michoacán, respectivamente. Aseguraron que apoyarán a los candidatos que elija Morena para sustituirlos.

Salgado desde Guerrero y Morón en la Ciudad de México, adelantaron que se preparan para interponer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación a sus derechos humanos, políticos y electorales.

Salgado pide unidad a morenistas para ganar Guerrero

En un mitin con sus simpatizantes, Félix Salgado Macedonio dijo que apoyará a quien Morena designe como candidato o candidata al gobierno de Guerrero y adelantó que interpondrá una denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos por el retiro de su candidatura.

Ante simpatizantes reunidos en la Alameda de Chilpancingo, capital del estado, criticó las resoluciones del INE y el TEPJF que le cancelaron la candidatura al gobierno de Guerrero. “Todas las patrañas que hicieron, lo hicieron de manera amañada para cumplirles sus compromisos a los viejos caciques corruptos”.

El morenista anunció que interpondrá una denuncia ante la CIDH y la CNDH, por el retiro de su candidatura pues hubo artículos constitucionales y tratados internacionales que las autoridades electorales no respetaron. Asegura que Morena sí informó sobre sus gastos, pero que ni el INE ni el TEPJF no lo tomaron en cuenta.

“Hay toro”, dice Salgado y reitera “les digo que voy a ser Gobernador de Guerrero”.

Salgado Macedonio recordó que Morena tiene 48 horas para designar a un nuevo candidato, al que dice, apoyará y acompañará a recorrer todos los municipios de Guerrero.

“El 6 de junio vamos a ganar. No es Félix, no es Morena, es la Cuarta Transformación, es Andrés Manuel López Obrador”, dice Salgado y reitera que los morenistas deben estar unidos y no caen en actos violentos.

“Andrés Manuel les convoca a luchar de manera pacífica. Si ellos pensaban que nosotros íbamos a reaccionar de manera violenta se equivocaron, vamos a lograr consolidar un gran proyecto nacional”, reitera Salgado Macedonio.

Convocó a otro encuentro con sus simpatizantes para el próximo domingo 2 de mayo a las 10 de la mañana en el zócalo de Acapulco.

Morón niega que su hijo sea el candidato sustituto

Raúl Morón consideró que la decisión del Tribunal Electoral de negarle el derecho a ser candidato de Morena a la Gubernatura de Michoacán “es injusta y atenta contra la democracia”, sin embargo, aseguró que acatará la decisión sobre su candidatura.

En conferencia de prensa, Morón dijo que la decisión del TEPJF es una decisión inconstitucional, totalmente ilegal, arbitraria y desproporcionada, pero a pesar de eso, asegura, la gente de Michoacán ya tomó una decisión y el partido ganará el próximo 6 de junio.

“La vamos a acatar porque somos hombres comprometidos con la democracia aunque sea un atentado y su decisión carezca de argumentos”, sostuvo.

Asimismo, negó que su hijo Raúl vaya a ser el candidato de Morena que lo sustituya: “Esto no es un asunto de familia, es un proyecto que tiene otras dimensiones. Es dar señales en Michoacán que no son correctas y no lo vamos a hacer”.

Al ser cuestionado sobre una propuesta para sustituirlo como candidato de Morena al gobierno de Michoacán respondió:

“No tengo una propuesta en específico, hay varios perfiles entonces más tarde se tendrá que definir, pero sea quien sea hombre o mujer encabezará una campaña ganadora. Seguramente vamos a tener definiciones en la tarde”, dijo.