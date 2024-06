El empresario Ricardo Salinas Pliego denunció ser víctima de “reiteradas presiones” por parte del Poder Ejecutivo Federal, y en particular del Servicio de Administración Tributaria, por los casos que sus empresas litigan en tribunales.

El magnate regiomontano recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación era la última instancia y el “contrapeso” que, con “autonomía e independencia”, decidiría lo correcto respecto a los litigios de sus compañías.

“Ante las reiteradas presiones que emanan del Ejecutivo federal y en particular del SAT sobre los casos de mis empresas en los tribunales federales, les recuerdo que la Suprema Corte es la última instancia y contrapeso; seguiremos defendiendo nuestra causa y jamás consentiremos ni concederemos ante lo que consideramos cobros dobles, improcedentes, erróneos y abusivos”, escribió en X.

“Como ya lo he dicho: si se debe, se paga; si no se debe, no se paga. Mis empresas y yo siempre hemos pagado muchos impuestos y, al final del día, será el Poder Judicial, con autonomía e independencia, el que decida lo correcto”, agregó.

“Ante la permanente y sistemática presión del @GobiernoMX sobre el Poder Judicial Federal y la @SCJN en torno a nuestros casos, seguiremos defendiendo nuestra libertad a discernir con el gobierno y de demandar resoluciones que eliminen los abusos como el doble cobro de impuestos”, dijo, por su parte, el Grupo Salinas.

“Como toda empresa en México, es nuestro derecho humano el tener acceso a una justicia pronta, completa e imparcial; confiamos en que, en este y el resto de nuestros casos, será el Poder Judicial el que decidirá conforme a derecho y sin ceder ante presiones externas”, detalló en un comunicado.

“Con relación a lo dicho el día de hoy en la conferencia matutina del Gobierno de México respecto a nuestros procesos legales en curso, Grupo Salinas manifiesta su profunda preocupación por la presión permanente y sistemática que se ejerce desde el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en particular en contra del ministro Luis María Aguilar [Morales], con el objetivo de afectar su autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

“Más aún, es muy peligroso que esto suceda en la víspera de que mañana sesione el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, integrado por los magistrados Fernando Silva García, Martha Llamile Ortiz Brena y Salvador Alvarado López, quienes estarán revisando y dictaminando un caso de Grupo Elektra. La presión ejercida desde la más alta tribuna de este país, es evidente, ha contaminado el efectivo y autónomo proceder de dichos magistrados.

“Ante ello, hacemos de conocimiento público que procederemos a solicitar que los magistrados de dicho Tribunal se recusen del caso, a fin de que se garantice una mirada objetiva y un análisis imparcial por parte de magistrados alternativos a nuestro caso.

“Asimismo, informamos que en todos los procedimientos legales relacionados seguiremos disputando el doble cobro por el mismo impuesto considerando que, en primeras revisiones de 2008, 2010, 2011 y 2012, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) arbitrariamente decidió no reconocer pérdidas fiscales legalmente probadas y auditadas. Posteriormente, de manera contradictoria, en 2013 el SAT determinó que las mismas pérdidas antes declaradas inexistentes se considerarían existentes en el régimen de desconsolidación fiscal, generando así el cobro doble por la misma operación.

“No suficiente con este doble cobro, en 2013 el SAT incluyó de manera ilegal en el Recurso de Revocación un nuevo cobro por el año 2009, el cual no había sido previamente auditado.Más grave aún, debido al prolongado proceso legal en la búsqueda de una resolución de fondo que elimine los abusos en contra nuestra, los montos de los impuestos supuestamente adeudados se han incrementado estratosféricamente vía penalizaciones injustas e improcedentes (actualizaciones, multas y recargos).

“En Grupo Salinas confiamos en que el Poder Judicial de la Federación resolverá conforme a derecho y el deber ser, en un proceso imparcial y autónomo, y con el estudio necesario. De igual forma, estamos seguros que no permitirá que factores y presiones externas determinen su proceder y decisión.

“Lo hemos dicho antes y hoy lo reiteramos: acorde a nuestro derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, seguiremos defendiendo la libertad a discernir con el gobierno y de demandar una resolución que elimine los abusos del doble cobro y, en caso de proceder, se pague lo justo”, finalizó Grupo Salinas.

“Luis María Aguilar Morales es el ministro que guardó 10 meses el expediente de una televisora que no le gusta pagar impuestos. El monto, 25 mil millones de pesos. Así, lo guardó en su escritorio”, afirmó, el mismo día, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.