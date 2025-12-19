Salinas Pliego afirma disposición para liquidar adeudos fiscales ante el SAT

Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, manifestó su intención de resolver la situación fiscal de sus empresas mediante el pago de los adeudos reclamados por el Servicio de Administración Tributaria.

El empresario expresó que su organización busca concluir el proceso legal y administrativo que ha mantenido con las autoridades hacendarias respecto a créditos fiscales acumulados durante ejercicios anteriores.

El anuncio se dio tras años de litigios en diversas instancias judiciales, donde las empresas del conglomerado impugnaron las resoluciones del SAT.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Salinas Pliego señaló que la decisión de liquidar los montos pendientes responde a un interés por estabilizar la relación institucional y dar certidumbre a las operaciones de sus unidades de negocio, entre las que destacan TV Azteca y Grupo Elektra.

Respecto a la determinación del monto final y las condiciones del pago, precisó que se encuentran a la espera del mes de enero de 2026 para conocer los fundamentos legales detallados y la actualización de las cifras por parte de la autoridad fiscal.

Esta fase será determinante para establecer el cronograma de cumplimiento y los mecanismos financieros que se emplearán para cubrir los pasivos ante la Tesorería de la Federación.

“Queremos cerrar este capítulo, pagamos y listo”, declaró el empresario ante los cuestionamientos sobre la viabilidad de un acuerdo definitivo con el Gobierno federal.

Salinas Pliego puntualizó que, aunque existieron discrepancias técnicas sobre la interpretación de las leyes fiscales, la prioridad actual es la resolución del conflicto para evitar la prolongación de los juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La postura de la administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido de apertura al diálogo, siempre que se garantice la recuperación de los recursos públicos.

Según trascendió en El Universal, el equipo legal del SAT trabaja en la integración de los expedientes finales que serán presentados a los representantes de Salinas Pliego en las primeras semanas del próximo año para formalizar el proceso de liquidación.

Este movimiento ocurre en un contexto de revisión profunda de los grandes contribuyentes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Según lo reveló en exclusiva el diario Reforma, el acercamiento entre los asesores jurídicos del grupo empresarial y los funcionarios federales se intensificó durante el último trimestre de 2025, buscando una ruta de salida que cumpla con los marcos normativos vigentes sin comprometer la liquidez de las compañías involucradas.

El cierre de este litigio representaría uno de los mayores hitos en la recaudación fiscal de la actual gestión, dada la magnitud de los créditos fiscales en disputa.

Se prevé que una vez que el SAT notifique los fundamentos legales en enero de 2026, ambas partes firmen un convenio de cumplimiento que ponga fin a las controversias judiciales que han marcado la relación entre el Estado y el conglomerado privado en la última década.