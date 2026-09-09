Salinas Pliego cumple pagos por $31 mil millones de pesos, por eso su enojo, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego ha cumplido cada mes con los pagos de los adeudos fiscales que mantenía con el Gobierno federal, y atribuyó a ese cumplimiento el malestar del empresario.

“Sí, ha cumplido cada mes. Sí, por eso está un poco enojado”, respondió al ser cuestionada de manera directa durante su conferencia de prensa matutina.

Detalló que el monto total que Salinas Pliego debe cubrir asciende a 31 mil millones de pesos, cantidad que se liquida mediante un esquema de pagos establecido a 18 meses.

Según lo expuesto por la Mandataria nacional, el empresario cubrió un monto inicial y posteriormente se le fijó el programa de mensualidades que continúa en curso.

Sheinbaum Pardo precisó que los pagos corresponden específicamente a los adeudos de Elektra, empresa del conglomerado que encabeza Salinas Pliego.

La Presidenta señaló que, al concluir el periodo de 18 meses, el empresario quedaría sin deudas fiscales pendientes, con la salvedad de que se detectara alguna irregularidad adicional.

“Él está pagando cada mes por lo que debía de Elektra, lo podemos decir. Entonces, se hizo un mecanismo, fíjense, él por no pagar lo que le correspondía en el periodo del presidente López Obrador la tuvo que pagar prácticamente el doble, la verdad”, expresó.

Indicó que los recursos obtenidos por esos pagos se canalizan principalmente a los programas sociales del Gobierno federal.

“Entonces, está pagando 31 mil millones de pesos que se están destinando principalmente a los programas de bienestar, a las becas”, afirmó.

Sobre el mecanismo acordado, Sheinbaum Pardo explicó la secuencia del cumplimiento: “¿Cómo lo pagó? Pagó un monto de inicio y después se le hizo un programa para pagar en 18 meses, él sigue pagando todavía y al pagar los 18 meses, en efecto, ya no tiene deudas, a menos que haya pues alguna otra cosa de irregularidad que él cometa”.

El planteamiento de la Presidenta de la República vinculó el monto final con el retraso en la resolución de los litigios fiscales, al sostener que la cantidad se duplicó respecto a lo que originalmente correspondía cubrir durante la administración anterior.

Ubicó ese periodo como el momento en que el empresario debió haber realizado los pagos que quedaron pendientes.

Con el esquema descrito por la Mandataria nacional, la liquidación total del adeudo quedaría concluida al término de las 18 mensualidades pactadas, siempre que no se identifiquen nuevos incumplimientos fiscales atribuibles al empresario o a las empresas que encabeza.