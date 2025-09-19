Salinas Pliego debe de pagar lo que debe, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le dijo al empresario Ricardo Salinas Pliego que pagara los impuestos que debía al Gobierno mexicano, así como sus deudas con inversionistas y fondos estadounidenses.

Durante su conferencia de prensa matutina, explicó que Grupo Salinos buscó apoyo jurídico en un juzgado civil de la Ciudad de México al decir que durante la pandemia no podía pagar los adeudos, por lo que litigó y provocó que los poseedores de bonos de Estados Unidos le pidieran al Gobierno mexicano intervenir en el caso.

”¿Qué es lo que hacen los distintos poseedores de bonos en Estados Unidos? Le piden al Gobierno de México que intervenga y ponen un litigio, relacionado con el tratado comercial, porque México no protege a los inversionistas en Estados Unidos, en el fondo debería pagar no lo que debe, no sólo le debe al fisco, sino a empresarios estadounidenses, a fondos, a dueños de fondos estadounidenses”, comentó

”Evidentemente, nosotros no vamos a defender el que no se le pague a los empresarios estadounidenses, ahora ellos quieren que el Estado mexicano asuma esa responsabilidad, tampoco podemos asumir esa responsabilidad, en todo caso, le estamos pidiendo al Poder Judicial en este caso de la Ciudad de México, es que resuelva adecuadamente porque la pandemia ya pasó, eso ya fue, ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes”, señaló.

Enfatizó que la Secretaría de Economía sería la resolverá los litigios relacionados con el T-MEC y reiteró que el Gobierno mexicano no protegería a una empresa que no le pagaba a fondos de inversión extranjeros.

”La Secretaría de Economía lo va a ver porque todo lo que tiene que ver con litigios relacionados con el T-MEC o el TLCAN en su momento que todavía hay algunos. Los arbitrajes internacionales los ve la Secretaría de Economía y en todo caso, los estará viendo, pero lo que es importante, pues que venga una resolución del Poder Judicial en el sentido de que no se puede proteger a quien debe algo en México o en el exterior y que tiene que no hay ningún sustento legal para que no se pague”, insistió.

”La Secretaría Economía está evaluando la pertinencia de la reunión, pero creo que es lo más importante, pues es que nosotros no vamos a proteger a una empresa que le debe dinero a empresarios de Estados Unidos, cómo vamos a proteger nosotros y el Poder Judicial tampoco debería proteger”, abundó.

”El derecho internacional y de nuestras leyes, lo importante y lo de fondo es que nosotros como Gobierno no estamos protegiendo a quien debe dinero a empresarios o a fondos de inversión o fondos que compraron bonos de este empresario. ¿Cómo vamos a defenderlo? Y el Poder Judicial, repito, tampoco debería ampararlo, eso es uno de los temas de abuso de los amparos”, finalizó.