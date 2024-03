Ricardo Salinas Pliego anunció que demandaría a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, y a su equipo de trabajo, por publicar en la página web de la Presidencia de México, un expediente con documentos del adeudo fiscal total, de alrededor de 63 mil millones de pesos (mdp), de las empresas de Grupo Salinas, que agrupa a TV Azteca, Banco Azteca, Elektra, Totalplay, Italika, entre otras.

“Oye @JesusRCuevas alias el #Bañagatos ...¿¿Sí sabes que tu y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo.?? Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es “asunto público”. NO ... hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir”, escribió el magnate regiomontano, en su cuenta de la red social X.

“:rotating_light: OJO A ESTO :rotating_light: Es una buena idea, pensar que el #BañaGatos de @JesusRCuevas está utilizando la mentira de que yo debo impuestos para que ahora que se les está acabando el poder y no pueden hacer campaña, distraer a los mexicanos de la increíble CORRUPCIÓN actual, afuera de Palacio Nacional hay gente protestando por los jóvenes desaparecidos en esta administración y están esperando a que les pongan atención”, dijo Salinas Pliego, en otra publicación en dicha red social, antes Twitter.

“Que no les cambien el tema y que contesten sobre: La violencia actual. La corrupción en el gobierno. La cantidad de dinero gastado en proyectos como el [Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles] AIFA, Mexicana de aviación, la refinería 2 bocas, el tren Maya, el banco del malestar, el Gas del Bienestar, el [Instituto de Salud para el Bienestar] INSABI, etc. El robo y la corrupción en la repartición de dinero del programa de los viejitos. La repartición del dinero de los mexicanos a cubanos y venezolanos. El fracaso en el sistema de salud. Aquí estoy y no me van a doblar!”, agregó el magnate regiomontano.