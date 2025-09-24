Salinas Pliego incurrió en defraudación en EU: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego incurrió en un caso de defraudación en Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema del Estado de Nueva York lo declaró en desacato, por la venta de la telefónica Iusacell a AT&T, sin informar las deudas fiscales que arrastraba dicha compañía.

”[El caso] es en un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario de una telefónica, nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco en su momento. Entonces, la denuncia está puesta por quien se la compró en Estados Unidos; es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo explicó que el litigio se originó en una defraudación cometida por Salinas Pliego, al omitir información sobre la situación fiscal de la citada empresa.

”Es una defraudación que hizo, o sea, que vende sin informar todas las condiciones de la venta. Toma chocolate, paga lo que debe a todos, también otras deudas que tienen por ahí, no al fisco, sino que hay que pagar”, mencionó.

Un día antes, la agencia estadounidense de noticias Bloomberg, reveló que el empresario mexicano pagó una fianza de 25 millones de dólares -alrededor de 500 millones de pesos, al tipo de cambio actual-, para evitar ser arrestado en Nueva York.

La jueza Andrea Masley -adscrita a la División Comercial de la Corte Suprema del Estado de Nueva York- había ordenado a Salinas Pliego, a cubrir 20 millones de dólares a AT&T, en un plazo de dos semanas, bajo advertencia de encarcelamiento en Rikers Island, si no cumplía.

AT&T compró Iusacell en 2014 y presentó una demanda en 2020, argumentando que la compañía mexicana arrastraba pasivos fiscales de la etapa en que pertenecía a Grupo Salinas. La empresa estadounidense ganó el caso.

Pero ante la falta de cumplimiento, Masley declaró en desacato, tanto a Salinas Pliego como a Francisco Xavier Borrego Hinojosa Linage, asesor general del conglomerado empresarial. Aunque Grupo Salinas cubrió la fianza, mantenía la apelación de la sentencia.