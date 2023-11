El conflicto aún sigue sin resolverse.

Actualmente, de acuerdo con información de Bloomberg, las proyecciones de Tv Azteca no auguran una solidez económica para la televisora, ya que su EBITDA (indicador financiero para estimar los ingresos brutos de una empresa antes de que pague impuestos) proyectan una caída de 2 mil 860 millones de dólares a mil 660 millones en 2023.

A la vez, los bonos de su otra empresa, Total Play, han llegado a un terreno conocido como distress, es decir: fondos de capital de riesgo que las empresas compran cuando una empresa está cerca a la quiebra. También, en junio de este año, la Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización de Tv Azteca por no presentar sus informes financieros.

En México Salinas Pliego tampoco paga lo que debe

Ricardo Salinas Pliego también enfrenta un juicio en México, por una deuda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que asciende a los 26 mil millones de pesos.

Esta deuda ha generado un distanciamiento entre el presidente López Obrador y el magnate, a quien en reiteradas ocasiones se ha referido como su “amigo”.

Sin embargo, el 3 de noviembre el presidente se pronunció para que Salinas pagara sus deudas, y dijo que desde su televisora, el multimillonario ha promovido una campaña en su contra porque no le condonaron impuestos.

“Se hizo la investigación y se llegó a la conclusión del SAT que es válido que Salinas Pliego tiene que pagar esos impuestos. Él desde luego no acepta. Todo esto ha generado malestar en Ricardo, lo entiendo, no voy yo a pelearme con él, es cosa de entender mi situación, no puedo quedarme callado, ser omiso, menos cómplice, me van a decir otros ‘¿por qué a mí sí me cobras y a él no?”, dijo el presidente López Obrador.

Esa misma noche, el magnate respondió al presidente, diciendo que “es derecho de todos defenderse ante el poder”, y agradeció a López Obrador “por abrir una puerta para conversar”. Sin embargo, Salinas omitió hablar de sus deudas ante el fisco.

Este martes 15, el presidente volvió a hablar sobre el tema, asegurando que no hay un conflicto con el tercer hombre más rico del país, pero afirmó que su gobierno no puede “de ninguna manera actuar como cómplices”.

Y agregó, que Salinas Pliego “tiene su derecho a salvo, desde luego. Es libre para acudir a las autoridades competentes y decir es una injusticia yo no debo de pagar esto y eso es lo que van a resolver los jueces”.

Esto, en referencia al juicio que actualmente desahoga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hacer válida una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que condena al magnate a pagar sus deudas ante Hacienda.