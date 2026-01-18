$!Salud construirá un nuevo centro de diagnóstico de alta especialidad; realizará hasta 190 estudios al día

La Secretaría de Salud federal informó que se comenzó a construir un nuevo centro de diagnóstico de alta especialidad, con el que se podrán hacer hasta 90 estudios de detección del cáncer y 100 resonancias magnéticas diarias. El nuevo centro de imagenología se comenzó a construir el pasado 12 de enero a un costado de la Comisión Nacional de Bioética, en Tlalpan, Ciudad de México. El edificio, de una sola planta y 3 mil 565 metros cuadrados, albergará cinco equipos de resonancia magnética y tres de PET-CT, usados para la detección del cáncer, según detalló el secretario de Salud, David Kershenobich.

Además, contará con 20 salas de preparación donde las y los pacientes serán canalizados previo a sus estudios, lo que permitirá que se haga “un estudio tras otro”. Se tiene pensado que el centro esté abierto de las 07:00 a 22:00 horas. “De esa manera vamos a poder hacer que la atención ocurra en forma más temprana, las decisiones terapéuticas se tomen a tiempo en lo que tiene que ver con el abordaje del estudio de estos pacientes”, explicó el titular de la Secretaría de Salud. Este nuevo centro también tendrá una sección destinada a la teleconsulta radiológica, por lo que pacientes de otros estados podrán compartir sus estudios para que “personal altamente especializado pueda hacer el diagnóstico de esas imágenes con calidad y con seguridad”, dijo Kershenobich.