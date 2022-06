Saludaría a madre de El Chapo, a EPN, a Fox, a Zedillo, pero no a FCH, ni a Salinas, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que María Consuelo Loera Pérez, madre del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, merece todo el respeto, pero que no saludaría a Felipe Calderón Hinojosa, ni a Carlos Salinas de Gortari, porque le afectaría políticamente.

“Ah, sí, cómo no, es distinto, es muy distinto. Un familiar de un delincuente, si no está enjuiciado, es una persona mayor y merece todo el respeto. En la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere, la madre se le puede permitir ir al velorio, esas son cosas mayores”, indicó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

“Las mamás, los hijos, eso no lo van a entender nunca, además no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso: tienen mucha carga de odio, para ellos no hay el perdón aunque sean católicos en su pensamiento”, comentó el político tabasqueño, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Me encuentro a una persona mayor como la mamá de Guzmán Loera, la saludo y no tengo ningún problema de conciencia, que eso también es muy importante, ese es el principal tribunal, puede uno tomarse fotos. Imagínense cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel, no exagero, pero debo ser uno de los más fotografiados, y no es por presumir, de México, a dónde sea, foto, foto”, mencionó.

“[...] En el caso de [Enrique] Peña Nieto estoy en contra de él por el desparpajo y la corrupción que imperó, pero de ahí que yo les tenga odio, no, no. Si me encontrara yo a Calderón, a Salinas, a lo mejor lo saludaría, pero a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Nosotros no tenemos enemigos, no es mi enemigo el ex Presidente Peña Nieto, ni el ex Presidente Calderón, ni el ex presidente [Vicente] Fox [Quesada], ni el ex Presidente [Ernesto] Zedillo [Ponce de León], ni el ex Presidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos”, insistió López Obrador.

“Ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre, nunca estuve de acuerdo con su política. Entonces las diferencias son de orden político, no en lo personal, yo no odio. Lo que creo es que esa política que ellos impulsaron y llevaron a la práctica, beneficio a minorías, auspicio la corrupción y produjo el atraso de México y el empobrecimiento de nuestro pueblo. Ese es el fondo del asunto”, enfatizó el mandatario nacional.

¿QUÉ ME QUITA SALUDAR A LA MADRE DE EL CHAPO? ¿QUÉ PIERDO?’, PREGUNTA AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el 18 de mayo del 2022, que no pierde nada con haber saludado a María Consuelo Loera Pérez, madre del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y, además, aseguró que tiene la conciencia tranquila.

“Si me pongo a pensar, ¿qué van a decir?, no... Estoy tranquilo con mi conciencia, mi tribunal es mi conciencia. Me bajé y fui a donde estaba ella a saludarla y ya. ¿Y qué se me quita? ¿Qué pierdo? Nada, nada, nada”, indicó el mandatario nacional.

“Además también una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos y otra cosa es el que se mete en cosas ilegales o delictivas, ¿por qué generalizar?”, comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente dijo que no significa contubernio con los criminales la forma en que su Gobierno busca enfrentar la inseguridad en el País.

“Cuál es la forma más adecuada de enfrentar, la más eficaz, la más humana de garantizar la paz y la tranquilidad [...] eso es lo que quiero. Entonces nosotros hemos estudiado mucho de esto, conocemos el país, conocemos la idiosincrasia, eso nos llevó a decir vamos a actuar de esta manera, que no significa complicidad, contubernio”, insistió.

“Porque si saludo a la mamá de Guzmán Loera, ah ‘¿por qué la saluda?’, cómo no voy a saludar a la señora, a una anciana. Voy yo a una gira y ella va a encontrarme junto con otros, es un acto público, imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen, qué va decir cualquiera de estos personajes”, finalizó.