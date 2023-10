Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, advirtió de riesgo de división y peleas si un externo como Marcelo Ebrard se inscribiera en el proceso interno de Movimiento Ciudadano para elegir a su candidato para las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024, luego de que se emitiera la convocatoria correspondiente.

Cuestionado al respecto por medios de comunicación, al finalizar una gira por el municipio de Allende, el Mandatario neoleonés sostuvo que la militancia de dicho partido político quería tener un candidato presidencial de sus filas. En cambio, dijo, podría haber unidad en torno a un perfil interno, como el suyo.

“No quiero quemar a la raza, pero sí podría darse una unidad en torno a un perfil naranja, como el mío, y podría haber división y peleas si se nombra a alguien que no es de nuestras filas”, señaló García Sepúlveda, quien también dijo que no sabía respecto a un acercamiento de MC con el ex Canciller.

“No conozco que haya un acercamiento con Ebrard, yo lo conocí cuando [se logró la instalación de la planta de la automotriz estadounidense] Tesla. Fue clave, ya se nos andaba yendo”, expresó el Gobernador de Nuevo León.

“Yo le tengo mucho respeto, pero el proceso de MC, por las llamadas que recibí ayer, quieren un naranja nato y tangible de origen, no un externo [...] Ayer recibí muchas llamadas pidiéndome que me animara [...] Todos los liderazgos”.