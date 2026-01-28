$!Samuel García condena ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

El Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, condenó el ataque armado perpetrado contra los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ocurrido en el centro de Culiacán. A través de un pronunciamiento público vía X, el mandatario estatal expresó su solidaridad con los legisladores y sus familias, y deseó su pronta recuperación tras la agresión. Asimismo, hizo un llamado a que los hechos sean esclarecidos y a que los responsables enfrenten la justicia.

