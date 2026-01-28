$!Samuel García condena ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

El Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, condenó el ataque armado perpetrado contra los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ocurrido en el centro de Culiacán.
A través de un pronunciamiento público vía X, el mandatario estatal expresó su solidaridad con los legisladores y sus familias, y deseó su pronta recuperación tras la agresión.
Asimismo, hizo un llamado a que los hechos sean esclarecidos y a que los responsables enfrenten la justicia.
“Condeno el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán, Sinaloa. Me solidarizo con ellos y con su familia y espero que puedan recuperarse. También espero que los hechos se esclarezcan y los responsables se enfrenten a la justicia”, señaló en una publicación en la red social X.
El ataque contra los legisladores se suma a una serie de hechos violentos registrados en Sinaloa, lo que ha generado reacciones y pronunciamientos de distintos actores políticos que exigen mayor seguridad y el combate a la impunidad, entre ellos Jorge Álvarez Maynez ex candidato por la Presidencia de México.
Los legisladores fueron agredidos mientras que se desplazaban por el Malecón Viejo, al salir del Congreso de Sinaloa y previo a dirigirse al aeropuerto de Culiacán pues partirían a la Ciudad de México.
Sobre los hechos el chofer de los legisladores también resultó herido.
Torres Félix continúa en terapia intensiva debido a la gravedad de sus heridas, mientras que Montoya Ojeda se encuentra hospitalizada.