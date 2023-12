MÉXICO._ Samuel García Sepúlveda informó que reasume las funciones de Gobernador constitucional de Nuevo León y al mismo tiempo confirmó que no participará en el proceso electoral federal 2023-2024.

A través de un acuerdo, que difundió en su cuenta de Instagram, detalló que la decisión “es una cuestión de interés social y orden público y tiene por objeto dar publicidad a la reasunción de funciones como gobernador constitucional del estado de Nuevo León y siendo mi derecho constitucional no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”.