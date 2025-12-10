San Lázaro recibe 188 mil firmas para iniciativa ciudadana electoral impulsada por Claudio X

La Cámara de Diputados recibió el 9 de diciembre un total de 188 mil 358 firmas de apoyo a la iniciativa ciudadana denominada “Salvemos la Democracia”, en materia de reforma electoral.

La propuesta buscará ser discutida y votada de manera simultánea con la iniciativa que presente la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las firmas fueron recolectadas desde octubre de 2025 por diversas organizaciones de la sociedad civil en los 32 estados del País. La recolección se realizó en centros comerciales, universidades, parques y mercados, mediante una aplicación habilitada por el Instituto Nacional Electoral para tal efecto.

La legislación exige el apoyo del 0.13 por ciento de ciudadanos inscritos en el listado nominal del INE, equivalente a 130 mil firmas como mínimo.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados e integrante del Partido Acción Nacional, recibió a los representantes de las organizaciones impulsoras.

“Conforme a lo que establece nuestra normatividad, yo recibo el documento y lo mandaré al INE para su verificación”, explicó la legisladora.

“El INE tendrá que confirmar que son de una aplicación de ellos y que ya tienen las firmas correspondientes para que, en su caso, pueda iniciar el proceso legislativo esta iniciativa ciudadana”, agregó López Rabadán.

Entre las organizaciones participantes se encuentran Sí por México, Sociedad Civil México, Creemos México, Une México, Confío en México, Consejo Cívico Ciudadano, Unidos por México, Misión Rescate México y Factor Kaiser.

Estas agrupaciones participaron previamente en la llamada “Marea Rosa”, que convocó a movilizaciones ciudadanas en defensa del INE.

Claudio X. González Guajardo, activista y empresario impulsor de la propuesta, destacó que se entregaron 188 carpetas, cada una con mil firmas.

“De un lado está la iniciativa desde el poder para el poder y del otro lado estará la iniciativa ciudadana, democrática para defender el voto libre”, expresó.

El empresario señaló que la iniciativa deberá ser discutida, debatida y dictaminada al mismo tiempo que la enviada por Sheinbaum Pardo.

“Han hecho posible, gracias a su compromiso y generosidad, la primera iniciativa ciudadana en materia electoral en la historia legislativa del país”, remarcó respecto a los firmantes.

González Guajardo reconoció que durante el proceso se perdieron cientos de miles de firmas debido a dificultades en la operación de la aplicación del INE, aunque destacó la buena fe del organismo electoral para contabilizar y validar las firmas presentadas. Una vez que el INE valide los apoyos, la iniciativa ciudadana será presentada formalmente en febrero de 2026.

En un evento paralelo, la agrupación Somos México, que busca convertirse en partido político nacional, anunció la preparación de otra iniciativa de reforma electoral con la participación de ex consejeros del INE.

Leonardo Valdés Zurita, Lorenzo Córdova Vianello, Rodrigo Morales Manzanares, Arturo Sánchez Gutiérrez y Marco Antonio Baños Martínez, explicaron que la propuesta buscará mantener los principios democráticos que consideran en riesgo con la iniciativa presidencial.

Valdés Zurita, ex presidente del Instituto Federal Electoral, indicó que la iniciativa se presentará en enero de 2026 y estará estructurada en cinco ejes, entre ellos mantener la certeza y equidad en la contienda electoral.

“No podemos tener otra vez una elección con acordeones, no podemos tener una elección en donde el dinero del narcotráfico esté involucrado en las campañas electorales, no más concentración de poder en la Presidencia”, declaró el ex funcionario electoral.

Córdova Vianello, ex presidente del INE e invitado para redactar la propuesta, afirmó que el objetivo es impulsar una reforma que preserve los logros de 30 años de construcción institucional electoral.

“Las reformas electorales no son per sé democráticas, puede haber reformas electorales que implican regresiones y la erosión de las condiciones democráticas que tan trabajosamente se han conseguido”, advirtió.

Según Córdova Vianello, la iniciativa recuperará los pilares fundamentales del sistema electoral mexicano: autoridades autónomas, equidad en la competencia, profesionalización del sistema y reconocimiento del pluralismo en la representación legislativa.