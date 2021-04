Sánchez Cordero hace ‘enérgico llamado’ a Morena para respetar al INE, tras ataques de Salgado

MÉXICO._ La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un “enérgico llamado” a mantener las diferencias políticas dentro del marco de la legalidad y el respeto mutuo.

La declaración de la titular de la Segob se da luego de que el aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, asegurara que buscaría a los siete consejeros del Instituto Nacional Electoral en caso de que no le devolvieran la candidatura.

“Como secretaria de Gobernación hago un llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo tanto a las instituciones, como a los servidores públicos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sánchez Cordero arrobó a las cuentas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del INE.

Por la mañana, el aspirante a la candidatura de Guerrero aseguró que buscarán a los consejeros del INE en caso de que no cambien su posicionamiento sobre la cancelación de su candidatura a la gubernatura de Guerrero.

“Si se reivindica el INE, le vamos a tapizar de flores. Pero si no se reivindican, lo decimos de una vez, los vamos a buscas [a los siete consejeras y consejeros], los vamos a hallar, los vamos a encontrar. Y vamos a ver a Córdova, ¿no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra? Cabroncito. No sabe por lo que estamos luchando en Guerrero”, aseguró Salgado Macedonio en un acto realizado a las afueras del INE.

El aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) agregó que “si quieren seguir jugando [los del INE], va a ser como el juego de billar, también se va a ir la bola blanca a la buchada, al hoyo, nos vamos a ir. Si se va Félix, también se van ellos, nos vamos juntos, y se les acaba su mensualidad de 500 mil al mes, se les va a acabar”.

A la par los acusó de pasar por encima de la Constitución.

“Ellos conocen las leyes pero no las cumplen. Andan amparados para ganar más que el Presidente. ¿Ellos merecen respeto? ¿Quien violenta la ley merece respeto? Estos señores se han sumado y han pisoteado a la democracia en México y ahora quieren pisotear al pueblo de Guerrero No vamos a admitir un atropello y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar. Tenemos el respaldo del pueblo. Somos mayoría”.

Agregó que las “instalaciones van a servir para que sea un hospital del Insabi, para que se cure la gente y no estos zánganos. El INE debió haber desaparecido hace tiempo. Esa clase de pillos no deben de estar aquí”.

Previamente, el líder de Morena, Mario Delgado Carrillo aseveró que si el Instituto Nacional Electoral (INE) persiste en negar la candidatura a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, estará fragmentando la democracia en México.

Durante su protesta afuera de las instalaciones del Instituto, Mario Delgado hizo un llamado para que conforme a la ley se devuelvan las candidaturas a Macedonio y Morón. Y advirtió que de no hacerlo estarían en contra del pueblo de México.

“Si el INE se sostiene, ellos estarían reventando la democracia en México, estarían en contra del pueblo de México. No por un pretexto administrativo se va a sacar a alguien de la boleta, y de quién estamos hablando, de un candidato que tiene más del 50 por ciento de las preferencias, y de Michoacán que tiene ventaja del 45 por ciento”, detalló.

Desde ayer por la noche, los morenistas se mantienen en un plantón afuera de las instalaciones del INE para atender la resolución del instituto electoral.

Desde la caravana instalada en las afueras del Instituto Nacional Electoral (INE), Delgado Carrillo aseguró que en México “tenemos mucho pueblo para tan pocas autoridades electorales”.

Anteriormente José Luis Vargas Valdez, presidente del TEPJF, consideró que el INE incurrió en violación al debido proceso en los casos de Salgado Macedonio y Raúl Morón al imponer sanciones y no garantizar los derechos de debida defensa.

A través de su cuenta de Twitter, el Magistrado recordó que el INE negó los registros a ambos candidatos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), debido al incumplimiento en el tiempo de entrega de los informes de gastos.

Sin embargo, exaltó que antes de imponer una sanción de esa magnitud, el INE debió garantizar los derechos de debida defensa a los posibles afectados, lo cual no sucedió.

El INE tendrá hasta el martes por la tarde para emitir una nueva resolución en el expediente de Salgado Macedonio y de otros candidatos.