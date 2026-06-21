Sancionan a 4 funcionarios de AliBien con más de $777 millones; castigan a otros 23 de diversas dependencias

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México dio a conocer la imposición de multas millonarias y diversas sanciones administrativas contra un total de 27 personas servidoras públicas a nivel federal. El castigo de mayor impacto económico y legal recayó en cuatro funcionarios de Alimentación para el Bienestar (AliBien), vinculados a un desvío de recursos públicos.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó una inhabilitación por 10 años y una sanción económica solidaria de 777.8 millones de pesos contra María G., René G., Miguel C. y Juan R..

De acuerdo con las investigaciones, en 2019, mientras formaban parte de la Dirección de Planeación y la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, los servidores ejercieron en exceso recursos del “Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos” para gastos de operación y utilizaron de forma indebida recursos que destinarlos al “Programa de Fertilizantes”.



Inhabilitaciones por un año

Por otra parte, el TFJA dictó sanciones por faltas graves a otros tres funcionarios de distintas dependencias, a quienes se les impuso un año de inhabilitación.

En la Comisión Federal de Electricidad, el trabajador Ramiro R., de la Zona Torreón, fue multado adicionalmente con 9 mil pesos tras comprobarse que recibió dinero para eliminar adeudos de luz en 2023.

En el caso del Instituto Nacional de Migración, el empleado Shiddarta V. recibió una sanción económica de mil 380 pesos por sustraer bienes de la institución en 2021.

En tanto, en materia de salud, el médico Carlos M., del IMSS en Jalisco, fue sancionado por tomar radiografías de pelvis a una paciente sin su autorización en 2022.



Sanciones por faltas no graves a otros funcionarios

A la par de las resoluciones del TFJA, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno procedió, a través de sus Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades, contra otros funcionarios por infracciones de carácter no grave.

• Pemex: Luis J., trabajador en Chiapas, fue destituido e inhabilitado por tres meses por faltar al respeto a sus compañeros e introducir bebidas alcohólicas a su área de trabajo en 2025. Además, Margarita S. y Graciela P., de la Dirección Jurídica en Veracruz, fueron suspendidas 30 días por presentar de forma incorrecta una denuncia ante la FGR en 2024.

• Guardia Nacional: los agentes Gerardo A., Michel L., Jorge C., Brenda H. y Pedro P. recibieron una suspensión de 30 días en 2024 por entregar constancias de estudios carentes de validez durante sus evaluaciones para la portación de armas de fuego.

• Seguridad y Protección Ciudadana: Manuel S., empleado de un penal federal en Chiapas (Cefereso 15), fue inhabilitado por cuatro meses tras introducir estupefacientes a las instalaciones en 2023.

• IMSS: en la Ciudad de México, Marco C. fue inhabilitado tres meses en 2024 por falsificar la firma de su superior para justificar un día no laborado. En la misma entidad, Yazmín V. fue suspendida 15 días por faltas de respeto hacia otra servidora pública en 2023.

• Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones: se suspendió por 30 días a Claudio M., directivo del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, por enviar mensajes de carácter sexual a una subordinada en 2024.

• Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: las empleadas María G. y Mitzy F., de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, fueron suspendidas 30 días en 2023 por consentir comisiones inexistentes para evitar que les hicieran descuentos de nómina.

• CFE: Beatriz G., de la zona Orizaba, fue suspendida 10 días por generar un contrato de luz sin documentación y omitiendo adeudos previos. Por otro lado, Verónica R., de la zona Tula, también fue suspendida 10 días por generar 36 solicitudes de suministro de energía sin tener las atribuciones necesarias; ambas faltas ocurrieron en 2024.

• Infonacot: el servidor público León G. fue suspendido por siete días en Baja California Sur por tramitar un crédito de 29 mil pesos en 2025 sin revisar que el documento estuviera a nombre del solicitante.

• Secretaría de Economía: Ignacio R. fue suspendido tres días en 2024 por faltarle al respeto a una compañera de trabajo.

• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias: Teresa E. y Ricardo C., de la Unidad de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México, recibieron una amonestación pública en 2024 por dar malos tratos a sus subordinados y omitir atender las denuncias generadas por estos hechos.

La Secretaría Anticorrupción señaló que todas las sanciones fueron impuestas considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad correspondientes a cada falta.

Aunque los funcionarios cuentan con el derecho de impugnar, la dependencia advirtió que defenderá las resoluciones dictadas y recordó a la ciudadanía el uso de la plataforma denuncias.gob.mx para reportar conductas contrarias a la legalidad.