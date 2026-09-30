Sanciones de EU no implican una investigación penal contra Marina del Pilar: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las sanciones impuestas por Estados Unidos a personas y empresas vinculadas presuntamente con el Cártel de Sinaloa no implican, por sí mismas, que exista una investigación penal en México, luego de ser cuestionada sobre si la gestión de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, debería ser investigada por la Fiscalía General de la República.

La pregunta surgió después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Vida Orgánica Tijuana, empresa de la que Marina del Pilar fue socia fundadora, así como a su ex esposo, Carlos Alberto Torres Torres.

La Gobernadora no fue incluida en las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Sheinbaum explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera revisa las cuentas de personas incluidas en las sanciones estadounidenses y puede detectar irregularidades financieras, pero aclaró que “eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo”.



Sheinbaum explica cuándo interviene la UIF

La Presidenta indicó que, cuando la UIF detecta irregularidades en una cuenta, puede solicitar al banco el congelamiento de los recursos, aunque esto no implica necesariamente que presente una denuncia penal ante la Fiscalía. La persona afectada, agregó, puede acudir a la propia unidad para aclarar su situación.

“Entonces, la UIF no encontró en varios de los casos que se presentan por la OFAC, sí encuentra irregularidades en las cuentas, pero no encuentra vínculos con un grupo delictivo. Entonces, no presenta denuncia penal en la Fiscalía”, explicó Sheinbaum.

Documentos del Registro Público de Comercio muestran que Marina del Pilar participó en la constitución de Vida Orgánica Tijuana en noviembre de 2020, con una participación de 15 por ciento del capital social.

Aunque su salida de la empresa fue acordada en abril de 2023, el cambio quedó asentado formalmente en el registro mercantil hasta el 10 de septiembre de 2026.



¿Qué dijo Marina del Pilar sobre la empresa sancionada?

La OFAC incluyó a Vida Orgánica Tijuana entre las empresas que, según el Departamento del Tesoro estadounidense, forman parte de una red vinculada con Los Rusos, una subfacción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos también señaló a Carlos Torres como un operador político presuntamente vinculado con esa organización.

Marina del Pilar sostuvo que no está incluida ni vinculada con las sanciones de Estados Unidos y afirmó que desconoce los hechos señalados por ese gobierno. Sobre Vida Orgánica Tijuana, explicó que decidió dejar la sociedad en 2023 y cedió sus derechos a quien entonces era su esposo.

“No, desde el 2023 yo decidí salirme de ese mercadito (...) cedí mis derechos a quien en ese entonces era mi esposo”, declaró la Gobernadora.

El Gobierno de Baja California informó que Marina del Pilar está legalmente divorciada de Carlos Torres y que no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero. Además, la gobernadora instruyó revisar si las empresas sancionadas por Estados Unidos tienen contratos con la administración estatal y, en caso de encontrarlos, determinar las acciones correspondientes.