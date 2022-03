Sandra Cuevas acusa persecución política de Claudia Sheinbaum, tras suspensión como Alcaldesa

Elma Maruri Carballo, jueza de control del Reclusorio Norte, suspendió de forma temporal, ayer lunes 14 de marzo, a Sandra Xantall Cuevas Nieves, del cargo como titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, durante una audiencia en la que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) imputó a la funcionaria capitalina, por la posible comisión de delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

Ello luego de que dos policías capitalinos acusaran a Cuevas Nieves de haberlos agredido, por lo que la jueza Maruri Caballer le impuso, a la alcaldesa de Cuauhtémoc, cuatro medidas cautelares, entre ellas que no puede ocupar el cargo mientras se resuelve el caso, además de que tiene que pedir autorización para salir del país.

Cuevas Nieves -quien el 1 de octubre del 2021 tomó protesta como titular de la alcaldía-, insistió en que tiene un video que demuestra que las cosas no ocurrieron como lo narran los elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del Gobierno de la Ciudad de México.

A su salida de la audiencia, Cuevas Nieves acusó “persecución política” en su contra y señaló a los policías que la denunciaron de falsear declaraciones. Además, advirtió que la jueza de control “recibió línea2 para no permitirle que se defendiera de forma adecuada.

En una rueda de prensa posterior, acompañada por Andrés Atayde Rubio y de Nora del Carmen Barbara Arias Contreras -presidentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en la capital de la República- dijo que presentará los elementos que prueban su inocencia el próximo jueves 17 de marzo, en la audiencia donde se decidirá si es vinculada o no a proceso.

“Sí me preocupa y lo digo abiertamente: esta es una persecución política y es la oportunidad que a través de una destitución, puedan recuperar la alcaldía Cuauhtémoc, porque en lo que pasa el proceso y al final yo salga absuelta, ya ocurrieron tres años, ya pasaron tres años en donde Morena va a tener posibilidad de recuperar la alcaldía”, señaló Cuevas Nieves.

“¿Cuál es la siguiente medida cautelar que podría pasar el jueves?, que por un mínimo de sospechas de la jueza, la jueza diga ‘ordeno la prisión preventiva justificada’, por un mínimo de duda”, insistió la alcaldesa suspendida de Cuauhtémoc.

“Estamos luchando contra el Gobierno, estamos luchando contra la jefa de Gobierno [Claudia Sheinbaum Pardo] que está respaldada por el presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador], porque no soportan que hubieran perdido la alcaldía Cuauhtémoc”, acusó.

“Las medidas cautelares a Sandra Cuevas muestran una vez más que: Morena no combate la corrupción, pero sí persigue a la oposición. Tenemos justicia selectiva. Morena no sabe perder y no acepta su derrota en la CDMX, particularmente en alcaldía. Sandra Cuevas no estás sola”, escribió Atayde Rubio, en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, dijo refrendar su respaldo a Cuevas Nieves. “No olvidemos que el fondo del asunto es la persecución política que ha emprendido la jefa de Gobierno en contra de los alcaldes de oposición. No permitiremos que Morena quiera arrebatar en los tribunales lo que no ganó en las urnas”, tuiteó el perredista.

“Desde el @PRD_CDMX respaldamos a la alcaldesa @SandraCuevas_ ante la persecución política en su contra. Vigilaremos que el proceso se apegue a derecho y que el Tribunal Superior de Justicia de la #CDMX no se exceda en sus facultades con los alcaldes de oposición”, expresó la presidente del PRD en la capital de la República.

Los elementos de la Policía Auxiliar que demandaron a Cuevas Nieves, aseguraron ante el Ministerio Público, que fueron citados el 11 de febrero, en la oficina de la entonces alcaldesa, y que ahí los retuvieron de las 20:20 a las 21:30 horas. Además de insultarlos, la funcionaria capitalina y siete de sus colaboradores supuestamente los abofetearon.

En su denuncia de hechos, los dos policías capitalinos -designados al reordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico- acusaron que la alcaldesa y los otros funcionarios les habrían robado su celulares, radios, además de que intentaron quitarles sus armas de cargo, por lo que Cuevas Nieves fue denunciada penalmente.

“Lo hemos dicho y lo reiteramos: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo”, dijo Ulises Lara López, vocero de la FGJCDMX, quien también aseguró que el Ministerio Público no se ha retractado de ninguno de los cargos imputados a Cuevas Nieves.

En estos días que dure la suspensión, el encargado del despacho será el director general de Gobierno, José Guadalupe Medina. En caso de que la jueza decida confirmar medida cauterlar en contra de Cuevas Nieves, dicho funcionario permanecerá en el cargo hasta por 60 días.

Pasado dicho plazo se considerará una ausencia definitiva, por lo que el Congreso local deberá nombrar a un alcalde interino a partir de una terna enviada por la jefa de Gobierno. Una vez nombrado, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tendría que convocar a nuevas elecciones en un lapso no mayor a cuatro meses, según lo estipulado en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

¿QUIÉN ES SANDRA XANTAL CUEVAS NIEVES?

Sandra Xantall Cuevas Nieves nació el 25 de mayo de 1986. Es originaria del barrio de Coltongo en Azcapotzalco, Ciudad de México. Cuenta con una Licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad del Valle de México (UVM). Además, tiene una Maestría y un Doctorado en el Centro de Estudios Jurídicos.

Asimismo, la alcaldesa, de 35 años de edad, también es la fundadora del proyecto social México Bonito y es dueña de la galería de arte contemporáneo 11:11, así como de la productora de eventos Danika.

Cuevas Nieves fungió como Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), del 2008 al 2014. Además, fue jefa de Departamento en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), del 2014 al 2015.

Aunque era militante del PRD, en 2020 formó parte del equipo del senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila. En febrero de 2021, cuando aún no había candidaturas definidas en las alcaldías, Cuevas Nieves militó en el Fuerza Por México y promovió su candidatura por dicho partido en Azcapotzalco. Sin embargo, el 6 de junio del 2021 fue postulada por coalición “Va por México” (PRI-PAN-PRD).

Compitió contra María de los Dolores Padierna Luna, postulada por Morena, quien obtuvo 38.12 por ciento de los votos, pero perdió frente a Cuevas Nieves, que tuvo 48.06 por ciento de los sufragios, diez por ciento más que la esposa de René Juvenal Bejarano Martínez.